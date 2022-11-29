Raporda, 50 markanın 2020'den bu yana platformda yaklaşık 2 milyar dolar reklam harcadığı ve Kasım ayı itibariyle yalnızca 2022'de 750 milyon dolardan fazla harcadığı belirtildi.
Büyük şirketler Elon Musk'u cezalandırıyor!
Media Matters for America'nın geçen hafta yayınladığı bir rapora göre, Twitter'ın en iyi 100 reklamvereninin yarısı, Musk'un Ekim ayı sonunda şirketi devralmasından bu yana platformdaki harcamaları durdurdu. Raporda, Twitter'ın en iyi reklamverenlerinin yarısının Elon Musk'un devralınmasından sonra platformdan ayrıldığı belirtiliyor
Rapora göre, 2020'den bu yana Twitter reklamlarına 255 milyon dolardan fazla harcayan yedi ek reklamverenin, reklamları neredeyse hiçbir işe yaramadı.
Hangi markalar Twitter'da reklam vermeyi durdurdu?
Raporda, Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford, Jeep ve Merck gibi bazı şirketlerin Twitter reklamlarını duraklattığı ve bunu onayladığı bildirildi.
Bununla birlikte, listedeki reklamverenlerin çoğunluğu, reklam analitiği firması Pathmatics'in verilerinin Medya Konuları analizine göre, "doğrudan sosyal yardım, tartışma ve medya alıcılarından gelen uyarıları takiben önemli bir süre" için platformda harcama yapmayı bıraktı.
En son Apple'ın reklam çekme kararı sonrası Musk, büyük bir şok yaşadı.