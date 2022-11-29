Büyük şirketler Elon Musk’u cezalandırıyor!

Raporda, Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford, Jeep ve Merck gibi bazı şirketlerin Twitter reklamlarını duraklattığı ve bunu onayladığı bildirildi.

Bununla birlikte, listedeki reklamverenlerin çoğunluğu, reklam analitiği firması Pathmatics'in verilerinin Medya Konuları analizine göre, "doğrudan sosyal yardım, tartışma ve medya alıcılarından gelen uyarıları takiben önemli bir süre" için platformda harcama yapmayı bıraktı.