Yapılan çalışma, çocukların telefon bildirimlerini kontrol etmek için gecenin ortasında uyandıklarını ortaya koyuyor.
Çocukların uykusunu çalıyor!
Leicester'deki De Montfort Üniversitesi, yaptığı bir araştırmada çocukların telefonlarını kontrol etmek için kasti olarak uyanıp bildirimlere ve sosyal medyalarına baktığını iddia etti.
Şehir içindeki okullardan 10 yaşında 60 çocuğu inceleyen Leicester bölgesindeki De Montfort Üniversitesi, çocukların yüzde 12,5'inin telefonlarını kontrol etmek için gönüllü olarak kendilerini uyandırdığını tespit etti.
Ayrıca, ortalama olarak, çocukların yaşları için önerilen dokuz ila 11 saat uykudan bu yüzden daha az (8.7 saat) uyudukları bulunmuştur.
Bu da, gece yarısı sosyal medya kontrolünün her hafta bir gece uykusunu kaybetmeye eşit olduğu anlamına gelir.
Araştırma projesine liderlik eden psikoloji öğretim görevlisi Dr. Shaw, bir basın açıklamasında şunları söyledi: "İlkokul çocukları gece başına 9 ila 11 saat uyuyor olmalı. Sadece bir saat daha az uyusalar bile, haftada kaybedilen bir gece uykusuna eşdeğer bir kayıp oluyor."
Dr. Shaw'a göre, 'FOMO' (altına kaçırma korkusu), çocukların gece yarısı telefonlarını kontrol etmelerinin önde gelen nedenlerinden biri. Dr. Shaw: "Sosyal medya tarafından yönlendirilen kayıp korkusu, çocukların uykularını doğrudan etkiliyor.
"Arkadaşlarının ne yaptığını bilmek istiyorlar ve bir şey olduğunda çevrimiçi değilseniz, bu korkuyu yaşamadığınız anlamına geliyor."