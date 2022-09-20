Çocukların uykusunu çalıyor!

Araştırma projesine liderlik eden psikoloji öğretim görevlisi Dr. Shaw, bir basın açıklamasında şunları söyledi: "İlkokul çocukları gece başına 9 ila 11 saat uyuyor olmalı. Sadece bir saat daha az uyusalar bile, haftada kaybedilen bir gece uykusuna eşdeğer bir kayıp oluyor."