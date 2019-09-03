sabah

Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

yeni 'larını 10 Eylül tarihinde yani önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlanıyor. Böylece hakkında uzun zamandır spekülasyonlar dönen iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 sonunda ortaya çıkacak. Yeni telefonların tanıtımıyla birlikte 13'ün de yayınlanması bekleniyor. iOS 13'le birlikte eski model iPhone'lar da yeni yeteneklere kavuşacak. Bununla birlikte piyasada olan iPhone'ların halen çok az bilinen bazı özellikleri var. iPhone'larda uzun süredir bulunan bu özelliği hala kullanmıyorsanız dikkat! Hemen o ayarı açın! Çünkü...

Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?

Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

Ardından Hücresel kısmını seçin.

Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın!

Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

Şimdi karşınızda Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar kapalı olmalı. Sebebi bakın ne?

Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

Bu özellik siz ile internete bağlandığınızda, eğer Wi-fi hızı yavaş ise, hücresel bağlantı yani 3G/4G üzerinden hızınızı artırıyor. Wi-fi ve 3G'nin aynı anda kullanılması internete erişim hızınızı artırıyor ancak daha fazla pil tüketmenize sebep oluyor. Dolayısıyla güç tasarrufuna ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kapatmanızı öneriyoruz.

Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

Telefonunuzun şarjı çabuk mu tükeniyor? Önce telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?

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