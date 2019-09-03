Dikkat! Telefondaki bu WiFi ayarını mutlaka değiştirin

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?
Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?
Önce Ayarlar'a girin.
Ardından Hücresel kısmını seçin.
Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın!
Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar kapalı olmalı. Sebebi bakın ne?
Bu özellik siz Wi-fi ile internete bağlandığınızda, eğer Wi-fi hızı yavaş ise, hücresel bağlantı yani 3G/4G üzerinden internet hızınızı artırıyor. Wi-fi ve 3G'nin aynı anda kullanılması internete erişim hızınızı artırıyor ancak daha fazla pil tüketmenize sebep oluyor. Dolayısıyla güç tasarrufuna ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kapatmanızı öneriyoruz.
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