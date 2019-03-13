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Dikkat o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Genellikle yeni özellikleriyle gündeme gelen 'ta bu sefer farklı bir gelişme yaşandı. Dünya çapında 1.5 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta, üçüncü parti uygulamalarla ilgili bir karar alındı. Bu kararın ardından WhatsApp bazı hesapları kapatmaya hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

, üçüncü parti uygulamaların açtığı güvenlik zaafiyetleri sebebiyle flaş bir karar aldı.

Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

günümüzün en popüler uygulamalarından biri, hal böyle olunca uygulamaların sıkıntısı eksik olmuyor.

Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Uygulamanın en belalı sorunlarından biri üçüncü parti uygulamaları. bu uygulamaları yükleyen kullanıcılarıyla alakalı bir karara imza attı.

Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Çünkü bu tarz uygulamalar hem gizliliği hem de güvenliği büyük açıda tehdit ediyor.

Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Peki nedir bu üçüncü parti uygulamaları?

Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Size 'ın sunduğu hizmetler dışında hizmetlerin ek uygulamayla sizlere sunulması.

Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Başkalarının son görülmelerini görmenizi sağlayan uygulamalar, ekstra bilgiye ulaşmanızı sağlayan uygulamalar diyebiliriz.

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