Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Whatsapp, üçüncü parti uygulamaların açtığı güvenlik zaafiyetleri sebebiyle flaş bir karar aldı.
Genellikle yeni özellikleriyle gündeme gelen WhatsApp'ta bu sefer farklı bir gelişme yaşandı. Dünya çapında 1.5 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta, üçüncü parti uygulamalarla ilgili bir karar alındı. Bu kararın ardından WhatsApp bazı hesapları kapatmaya hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Whatsapp, üçüncü parti uygulamaların açtığı güvenlik zaafiyetleri sebebiyle flaş bir karar aldı.
Whatsapp günümüzün en popüler uygulamalarından biri, hal böyle olunca uygulamaların sıkıntısı eksik olmuyor.
Uygulamanın en belalı sorunlarından biri üçüncü parti uygulamaları. Whatsapp bu uygulamaları yükleyen kullanıcılarıyla alakalı bir karara imza attı.
Çünkü bu tarz uygulamalar hem gizliliği hem de güvenliği büyük açıda tehdit ediyor.
Peki nedir bu üçüncü parti uygulamaları?
Size Whatsapp'ın sunduğu hizmetler dışında hizmetlerin ek uygulamayla sizlere sunulması.
Başkalarının son görülmelerini görmenizi sağlayan uygulamalar, ekstra bilgiye ulaşmanızı sağlayan uygulamalar diyebiliriz.