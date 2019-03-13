Dikkat WhatsApp o hesapları kapatacak! WhatsApp'tan flaş karar

Genellikle yeni özellikleriyle gündeme gelen WhatsApp'ta bu sefer farklı bir gelişme yaşandı. Dünya çapında 1.5 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta, üçüncü parti uygulamalarla ilgili bir karar alındı. Bu kararın ardından WhatsApp bazı hesapları kapatmaya hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...