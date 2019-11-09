sabah

uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

ve tabletler için birçok uygulama çıktı. Daha yeni bir sürü uygulama da yolda. Bu yazılımlar spordan tutun müziğe, not tutmaktan takvime ve daha birçok noktaya kadar çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmayı amaçlıyor. Sözünü ettiğimiz bu yazılımların birçoğu kullanımı kolay ve yararlı. Bir de madalyonun diğer yüzü var, yani zararlı uygulamalar var. Hackerlar sözünü ettiğimiz zararlı uygulamalar içine yerleştirdikleri kötü niyetli yazılımlarla kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlıyor. Teknoloji devi , kötü niyetli uygulamalar konusunda kullanıcıları uyardı ve zararlı uygulamalar listesi yayınladı. Eğer listedeki uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse muhakkak silin! Yoksa başınıza iş açabilir!

Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

ve diğer mobil cihazlar günlük hayatımızın bir parçası oldu. Elimizin altında bulunan bu cihazlar sayesinde birçok işimizi, oturduğumuz yerden görebiliyoruz. Diğer yandan bu cihazlar siber suçluların hedefinde bulunuyor. Hackerlar geliştirdikleri zararlı yazılımlarla kullanıcıların değerli bilgileri elde etmeye çalışıyor. bu konuda liste yayınladı ve milyonlarca kullanıcıyı uyardı. Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

Pro Camera Beauty

Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

Artistic effect Filter

Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

Beauty Camera

Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Zararlı uygulamalar listesi açıklandı

Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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