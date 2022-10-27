Sıcak havalar tehlikeli hale gelmeden önce cihazlarınızı serin tutmak için adımlar atmakta fayda var. Apple ürünleri, cihazınız aşırı ısındığında bir uyarı vererek zararları engellemenize yardımcı olur.
Sıcak havalar telefonlarınızda kalıcı hasara neden oluyor!
iPhone ve Android kullanıcıları için değişken hava durumlarında telefonlarına dikkat etmeleri konusunda acil uyarı verildi. Uzun ve sıcak günlerde telefonlarınız ciddi ve kalıcı hasarlar alabilir. Aşırı sıcaklıklar iPhone'lar, Android'ler, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi teknolojilere büyük maddi kayıp bırakacak zarar verebilir. Ancak ürünlerinizi güvende tutmanın yolları vardır.
Kullanıcıya otomatik olarak verilen bildirim: "Cihazınızı kullanmaya devam etmek için kapatın, daha serin bir ortama (doğrudan güneş ışığından uzak) taşıyın ve soğumasını bekleyin.
Uswitch'teki teknoloji uzmanları, aşırı ısınmayı önleyerek öğelerinizin olabildiğince iyi çalışmasını sağlamak için ipuçları paylaştı.
Telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemek için doğrudan güneş ışığından uzak durmalıdır. Gölgede tutun veya cihazınızı başka bir şeyin altına sokun.
Mobil uzmanlar, cihazınızı sıcak bir arabada bırakma konusunda özellikle uyarıyor.
"Cihazlarınızdan birini arabada bırakmak, aşırı ısınmasını sağlamanın başka bir kesin yoludur"
"Bu yüzden park ettiğinizde onları yanınıza aldığınızdan emin olun."
Aşırı ısınmaya karşı çalışmak için telefonunuzu düşük pil moduna (hatta uçak moduna) geçirmeniz de önemlidir. Bu, çok fazla ayar kullanarak kaynakları tüketmemeye yardımcı olacaktır.