Geçtiğimiz günlerde ülkemize de geleceği konuşulan HBO Max, dünya çapında birçok popüler içeriğe sahip. Amerika'nın en popüler kanallarından biri plan HBO, 2020 yılında HBO Max'i piyasaya sürdü.
House of The Dragon bile kurtaramadı! HBO Max kapanıyor!
House of The Dragon, Game of Thrones ve Euphoria gibi dizilerin yayıncısı HBO Max büyük bir krizle karşı karşıya! İddialara göre platform 2023 yılında tamamen kapanacak.
Warner Bros, Cartoon Network ve Adult Swim içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken platform, ilk aylarda kullanıcı sayısını açıklayan platform yaşadığı düşüşten sonra kullanıcı sayısını gizlemeyi tercih ediyor.
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan tarafından eleştirilen HBO Max'a, "Dünyanın en kötü yayın platformu" olduğu konusunda yakıştırmalar yapıldı.
Özellikle George R. R. Martin'in epik fantezi serisinden esinlenerek yayınlanan House of The Dragon'la büyük bir kitle kazanan platform, dizinin sezon finaline girmesiyle tekrardan abone sayılarını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde HBO Max, HBO ve Discovery+ şirketlerindeki ücretli abonelik sayısının toplam 95 milyona yakın olduğu açıklandı.
Ancak yalnızca Netflix'in 223 milyonluk abone sayısı düşünüldüğünde 3 platformun toplamıyla kıyaslanması oldukça üzücü oluyor.
Webtekno'daki habere göre, 95 milyon kullanıcının yalnızca 23 milyonu House of The Dragon için ücret ödüyor. Aynı kaynağa göre 120 milyondan fazla kullanıcı diziyi illegal bir yolla izliyor.