Instagram kararından dönmüyor!
Sosyal medya platformlarındaki rekabet, tüm platformların birbirlerine benzemesine neden oluyor. Özellikle yapmış olduğu güncellemeler ve TikTok'la yoğun rekabet içerisinde olan Instagram, yeni güncellemesiyle tekrar gündeme geldi.
Tüm platform kullanıcıları ve ünlüler tarafından tepkiyle karşılaşan platform aldığı karardan dönerek bir süre güncellemelerine ara vereceğini açıkladı.
Ancak bu kararından bir hafta kadar sonra test yaptığı güncellemesi tekrar kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.
Instagram CEO'su Adam Mosseri, görsellerin ekstra uzun 9:16 ölçekli olması üzerine testlere başladığını duyurdu.
Mosseri, yaptığı açıklamada, büyük boyutlu videoların olduğunu, ancak fotoğrafların olmadığını belirtti. Fotoğraf ve video konusunu eşitlemek adına bu yeniliği yaptıklarını duyurdu.
Dikey ölçekli olarak 4:5 ölçekli fotoğraf paylaşılmasına izin veren Plaform, yaptığı testler sonucunda daha ince ve uzun görseller paylaşılmasına izin verecek.
Bu formattaki görseller, çoğu akıllı telefonun ekranını tek başına ekranı kaplayabilecek büyüklükte olacak.