sabah
Teknokulis Galeri Instagram kararından dönmüyor!

Instagram kararından dönmüyor!

Sosyal medya platformlarındaki rekabet, tüm platformların birbirlerine benzemesine neden oluyor. Özellikle yapmış olduğu güncellemeler ve TikTok'la yoğun rekabet içerisinde olan Instagram, yeni güncellemesiyle tekrar gündeme geldi.

Instagram kararından dönmüyor!

Daha önce Reels özelliğine getirdiği her güncellemeyle biraz daha TikTok'a benzeyen Instagram, geçtiğimiz haftalarda yaptığı yeni arayüz sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Instagram kararından dönmüyor!

Tüm platform kullanıcıları ve ünlüler tarafından tepkiyle karşılaşan platform aldığı karardan dönerek bir süre güncellemelerine ara vereceğini açıkladı.

Instagram kararından dönmüyor!

Ancak bu kararından bir hafta kadar sonra test yaptığı güncellemesi tekrar kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Instagram kararından dönmüyor!

Instagram CEO'su Adam Mosseri, görsellerin ekstra uzun 9:16 ölçekli olması üzerine testlere başladığını duyurdu.

Instagram kararından dönmüyor!

Mosseri, yaptığı açıklamada, büyük boyutlu videoların olduğunu, ancak fotoğrafların olmadığını belirtti. Fotoğraf ve video konusunu eşitlemek adına bu yeniliği yaptıklarını duyurdu.

Instagram kararından dönmüyor!

Dikey ölçekli olarak 4:5 ölçekli fotoğraf paylaşılmasına izin veren Plaform, yaptığı testler sonucunda daha ince ve uzun görseller paylaşılmasına izin verecek.

Instagram kararından dönmüyor!

Bu formattaki görseller, çoğu akıllı telefonun ekranını tek başına ekranı kaplayabilecek büyüklükte olacak.

SON DAKİKA