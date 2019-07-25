sabah

'a gelen tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

Popüler video ve fotoğraf paylaşım platformu 'a yeni özellikler entegre ediliyor. Facebook bünyesinde yer alan Instagram'da gerçekleştirilen değişikliklerle daha esnek ve iyi bir kullanım sunulması amaçlanıyor. Bununla birlikte Instagram farklı girişimlerin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Yakın zamanda yayınlanan yeni bir uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar uygulamaya karşı çıktı ve eleştirdi. Peki söz konusu Instagram uygulaması nedir? Ne işe yarıyor? Neden eleştirildi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

Sosyal medya platformu , kendi içindeki değişikliklerinin yanında, pek çok yeni girişimin de ortaya çıkmasını sağlıyor.

Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

Yalnızca fotoğraf paylaşmaktan öteye gidilen ve işin açıkçası artık bir yaşam tarzı ürününe dönüşen , kullanıcıların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

'a bağlı çalışan üçüncü parti uygulamalar da bu rüzgardan nasibini alarak büyümeye devam ediyor.

Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

Bunlardan biri de yakın zamanda piyasaya sürülen 'Who is in Town' adlı uygulama...

Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

Kullanıcı, uygulamayı indirdikten sonra uygulama tarafından 'a yönlendiriliyor.

Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

hesabıyla Who Is In Town'a giriş yapan kullanıcı, takip ettiği kişilerin çevrimiçiyken ziyaret ettiği ve paylaştığı yerlerin haritasını görebiliyor.

Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

Harita sürekli olarak güncelleniyor ve geçmişe ait konumlar da görüntülenebiliyor.

BİZE ULAŞIN