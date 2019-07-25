Instagram'a gelen yeni özellik tepki çekti! Instagram'da bakın ne oldu...

Popüler video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a yeni özellikler entegre ediliyor. Facebook bünyesinde yer alan Instagram'da gerçekleştirilen değişikliklerle daha esnek ve iyi bir kullanım sunulması amaçlanıyor. Bununla birlikte Instagram farklı girişimlerin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Yakın zamanda yayınlanan yeni bir uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar uygulamaya karşı çıktı ve eleştirdi. Peki söz konusu Instagram uygulaması nedir? Ne işe yarıyor? Neden eleştirildi? İşte konuyla ilgili detaylar...