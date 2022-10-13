iPhone 14 hızlı trende otomatik polisi arıyor!
Apple'ın iPhone 14'teki yeni çarpışma algılama özelliği, rollercoaster'lardan gelen hareketin bir araba kazasıyla karıştırılmasından sonra yanlışlıkla acil servislerin çağrıldığını gördü. Apple, çarpışma algılama özelliğinin 'önden çarpma, yandan çarpma ve arkadan çarpma ve devrilme gibi ciddi araba kazalarını tespit etmek için tasarlandığını' söylüyor.
Sensörler bir kullanıcının kaza geçirdiğini tespit ederse, telefon 20 saniyelik bir geri sayım başlatır.
Kullanıcı, kilitlenme tespiti yanlışsa alarmların acil servislere gönderilmesini durdurabilir.
20 Saniye sonra kullanıcı müdahale etmezse, telefon acil servislere otomatik bir çağrı yapacak ve "Bu iPhone'un sahibi ciddi bir araba kazası geçirdi ve telefonlarına cevap vermiyor." bildirimi yollayacak.
Bu mesaj, kullanıcının aramak için telefonuna ulaşamaması veya bilinçsiz olması durumunda çalınabilir.
Roller Coaster sürücüleri, sürüşlerdeki hareketler iPhone 14'ün sensörünü çalıştırdıktan sonra yanlışlıkla acil servisleri aradılar.
ABD'deki tema parkları, konukları gezintiye çıktıklarında cep telefonlarını kapatmaya veya uçuş güvenli moduna almaya çağırarak konuya yanıt verdi ve diğer park yetkilileri, binicilere güvenlik nedenleriyle telefonlarını yanlarında getirmemelerini tavsiye ediyor.