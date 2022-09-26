iPhone 14 Pro Max'in yerini alacak!
Apple'ın bu ay başında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, kullanıcılar tarafından sevilerek kullanılıyor. Apple'ın bu sene yaptığı en büyük değişiklik ise çentik tasarımındaki değişiklik oldu. 2017 yılından bu yana cihazlarında kullandığı tasarım teknoloji dünyasına yön verdi. Bu değişikliğin yanı sıra 2 yıldır "mini" piyasaya sürdüğü mini modelini kaldıran Apple, "Plus" modelini piyasaya sürdü. Apple'ın bir sonraki yıl yapacağı değişiklikler merak konusu olurken, artık Pro Max modelinden vazgeçeceği iddiaları ortaya atıldı.
14 serisinin yalnızca Pro ve Pro Max modellerinde bulunan Dynamic Islan'ın 15 serisindeki tüm telefonlarda bulunacağı iddia ediliyor.
Buna ek olarak Lightning bağlantı noktası yerşne USB-C ile gelecek modellerde şirket AB'nin 2024 sonbaharına kadar tüm telefonların USB-C bağlantısına sahip olmaları gerektiği yasayı uygulayacak.