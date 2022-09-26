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Teknokulis Galeri iPhone 14 Pro Max'in yerini alacak!

iPhone 14 Pro Max'in yerini alacak!

Apple'ın bu ay başında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, kullanıcılar tarafından sevilerek kullanılıyor. Apple'ın bu sene yaptığı en büyük değişiklik ise çentik tasarımındaki değişiklik oldu. 2017 yılından bu yana cihazlarında kullandığı tasarım teknoloji dünyasına yön verdi. Bu değişikliğin yanı sıra 2 yıldır "mini" piyasaya sürdüğü mini modelini kaldıran Apple, "Plus" modelini piyasaya sürdü. Apple'ın bir sonraki yıl yapacağı değişiklikler merak konusu olurken, artık Pro Max modelinden vazgeçeceği iddiaları ortaya atıldı.

iPhone 14 Pro Max’in yerini alacak!

Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı iPhone 15 serisi'de artık "Pro Max" modeli olmayacağı iddiaları ortada geziyor. USB-C'nin de dahil olacağı büyük değişiklere ek olarak yeni bir isimde kullanıcıya sunulacak.

iPhone 14 Pro Max’in yerini alacak!

Yeni Apple Watch Ultra ile kullanıcıya bambaşka bir deneyim sunan Apple, bu deneyimin telefondaki versiyonuna da "Ultra" adını verecek. İlk defa iPhone 11 serisiyle karşımıza çıkan Pro Max adının 15 serisi ile son bulacağı düşünülüyor.

iPhone 14 Pro Max’in yerini alacak!

14 serisinin yalnızca Pro ve Pro Max modellerinde bulunan Dynamic Islan'ın 15 serisindeki tüm telefonlarda bulunacağı iddia ediliyor.

iPhone 14 Pro Max’in yerini alacak!

Buna ek olarak Lightning bağlantı noktası yerşne USB-C ile gelecek modellerde şirket AB'nin 2024 sonbaharına kadar tüm telefonların USB-C bağlantısına sahip olmaları gerektiği yasayı uygulayacak.

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