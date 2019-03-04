sabah

en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapatın

'un yerel , bazı servisler ve uygulamalar için konumu kullandığı biliniyor. bilgilerinin belirli servisler veya uygulamalar tarafından kullanılması da ayarlanabilir. Ancak isimli bir blog yazarı bu konuda ilginç bir detay verdi. iPhone'un derinliklerinde daha fazla konum detayı olduğunu belirtti.

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

yazdığı blog yazısında çok az sayıda kullanıcısının farkında olduğu izleme özelliğinden bahsetti. Bu konum izleme özelliği ise 'de listelenen uygulamaların en altında bulunan içinde yer alıyor.

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

olarak yer alan bu özellik, kullanıcının gittiği yerleri listeliyor. Tam olarak rota geçmişini gösteriyor. , Önemli Konumlar kısmında "Önemli konumlar şifrelenir ve Apple tarafından okunmaz" açıklamasını not düşmüş. Şifrelenen ve paylaşılmayan bir bilgi. Ancak Cohen bu durumu Twitter'da paylaştığında gelen yorumlarda ise bazı kişiler gizlenen izleme özelliğinin kendilerini rahatsız ettiğini de belirtmiş durumda.

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

ÖNEMLİ KONUMLAR ÖZELLİĞİ NEREDE YER ALIYOR? NASIL KAPATILIYOR?

İlk olarak Genel>Ayarlar'a girin Pil'in altında yer alan Gizlilik sekmesine tıklayın.

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

Gizlilik altında Servisleri bulunuyor. Buraya girin.

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

Servisleri'nde uygulamaların yer aldığı listenin en sonuna gidin ve kısmına dokunun.

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

içinde 'a tıklayın. Karşınıza ekran görüntüsündeki gibi bir menü gelecek.

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun

Tarihçe kısmında hangi konumda olduğunuz, tarihiyle birlikte yer alıyor. Herhangi birinin üstüne tıklarsanız daha fazla detaya da ulaşabilirsiniz.

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