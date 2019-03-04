iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun
iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun
Önemli Konumlar olarak yer alan bu özellik, kullanıcının gittiği yerleri listeliyor. Tam olarak rota geçmişini gösteriyor. Apple, Önemli Konumlar kısmında "Önemli konumlar şifrelenir ve Apple tarafından okunmaz" açıklamasını not düşmüş. Şifrelenen ve paylaşılmayan bir bilgi. Ancak Cohen bu durumu Twitter'da paylaştığında gelen yorumlarda ise bazı kişiler gizlenen konum izleme özelliğinin kendilerini rahatsız ettiğini de belirtmiş durumda.
iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun
ÖNEMLİ KONUMLAR ÖZELLİĞİ NEREDE YER ALIYOR? NASIL KAPATILIYOR?
İlk olarak Genel>Ayarlar'a girin Pil'in altında yer alan Gizlilik sekmesine tıklayın.
iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun
Gizlilik altında Konum Servisleri bulunuyor. Buraya girin.
iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun
iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun
iPhone en başından beri atılan her adımı biliyormuş! Bu ayarı mutlaka kapalı tutun
Tarihçe kısmında hangi konumda olduğunuz, tarihiyle birlikte yer alıyor. Herhangi birinin üstüne tıklarsanız daha fazla detaya da ulaşabilirsiniz.