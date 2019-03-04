Önemli Konumlar olarak yer alan bu özellik, kullanıcının gittiği yerleri listeliyor. Tam olarak rota geçmişini gösteriyor. Apple, Önemli Konumlar kısmında "Önemli konumlar şifrelenir ve Apple tarafından okunmaz" açıklamasını not düşmüş. Şifrelenen ve paylaşılmayan bir bilgi. Ancak Cohen bu durumu Twitter'da paylaştığında gelen yorumlarda ise bazı kişiler gizlenen konum izleme özelliğinin kendilerini rahatsız ettiğini de belirtmiş durumda.