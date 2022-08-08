Katlanabilir telefon piyasasına yön veren Samsung, 10 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlikte tanıtacağı Galaxy Watch 5, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri hakkında hergün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu sefer Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 fotoğrafları sızdırıldı.
İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4!
Katlanabilir akıllı telefon liderlerinden Samsung'un piyasaya süreceği yeni modelleri Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip 4'ün fotoğrafları sızdırıldı.
Sızdırılan fotoğraflarda daha önce görülmeyen mavi-gri renk varyantı ve daha önceki modellere nazaran daha az belirgin ekran kıvrımları gözüküyor.
Sızdırılan bilgilere göre her iki üründe de işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacak. Buna ek olarak 8 GB RAM ve en az 256 GB depolama alanı olacak.
Samsung Galaxy Z Fold 4'te 7,6" QXCA+ AMOLED esnek iç ekran, dış ekranında ise 6,2" HD+ AMOLED ekran olacak.
120 Hz yenileme hızına sahip modelde 50 MP ana kamera, 12 MP geniş açı kamerası olacak ve 4400 mAh bataryaya sahip cihazlarda 25 watt şarjla gelecek.
Galaxy Z Flip 4 modelinde ise 6,7" Full HD+ esnek ekran, 2630x1080 pixel ekran çözünürlüğe sahip cihazda 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.
1.83e 1.9" dış ekran olan Flip modelinde 12 MP'lik iki lenslik arka kameraya ek olarak 10 MP'lik selfie kamerası olacak. 3700 mAh'lık bataryası olan cihazda 25 watt şarj aleti olacak.