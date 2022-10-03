Tehlikeli metinler, popülaritesinde son zamanlarda artış gösteren bir tür siber saldırı türüdür.
Milyonlarca iPhone ve Android tehlikede!
Milyonlarca iPhone ve Android kullanıcısı, tehlikeli 'sahte mesaj' konusunda uyarıldı .Bilgisayar korsanları, güvenilir bir kişiden gelmiş gibi göstermek için atılan sahte mesajlar göndererek dünyanın dört bir yanındaki akıllı telefonları hedef alıyor.
Kimlik avı saldırıları kurbanların banka, sosyal medya platformu veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir kuruluş tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine girmelerini sağlar.
Bununla birlikte, web sitesi, bir kurbanı yanlış bir güvenlik duygusuna kandırmak için tasarlanmış sahte içerikle doludur.
Sahte site, kurbandan şifre veya e-posta adresi gibi hassas bilgileri girmesini isteyebilir. Alternatif olarak, kullanıcıyı cihazlarına kötü amaçlı yazılım yükleyen görünüşte zararsız bir uygulama indirmeye teşvik edebilir.
İnsanları URL'lere dokunmaya ikna etmek için gönderilen metinler genellikle güvenlik güncellemeleri, yazılımlar veya paket teslim bildirimleri olarak gizlenir.
Kaspersky'deki siber güvenlik uzmanlarına göre: "Özetle, çoğu siber suçlu gibi, kişisel verilerinizi çalmak için sizi kullanırlar, daha sonra paranızı çalabilirler."
"Siber suçlular bu verileri çalmak için iki yöntem kullanıyor. Kendisini telefonunuza yükleyen kötü amaçlı yazılımları indirmeniz için sizi kandırabilirler. Bu kötü amaçlı yazılım meşru bir uygulama olarak maskelenebilir, sizi gizli bilgileri yazmanız ve bu verileri siber suçlulara göndermeniz için kandırabilir."