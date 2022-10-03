Milyonlarca iPhone ve Android tehlikede!

"Siber suçlular bu verileri çalmak için iki yöntem kullanıyor. Kendisini telefonunuza yükleyen kötü amaçlı yazılımları indirmeniz için sizi kandırabilirler. Bu kötü amaçlı yazılım meşru bir uygulama olarak maskelenebilir, sizi gizli bilgileri yazmanız ve bu verileri siber suçlulara göndermeniz için kandırabilir."