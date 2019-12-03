Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

Yaşlı bir adam sosyal medyada büyük yankı uyandıran ustalığa imza attı. Pil ve mandal kullandı sonrasında ortaya hayran bırakan bir çalışma çıkardı. Peki bu ilginç yöntemiyle milyonlarca kez izlenmeyi nasıl başardı? İşte detayları! Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi!