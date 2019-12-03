sabah

Müthiş ustalık! adam tek başına yaptı

bir adam sosyal medyada büyük yankı uyandıran ustalığa imza attı. Pil ve mandal kullandı sonrasında ortaya hayran bırakan bir çalışma çıkardı. Peki bu ilginç yöntemiyle milyonlarca kez izlenmeyi nasıl başardı? İşte detayları! Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi!

Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek?

Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

Bu şekilde...

Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

Müthiş ustalık! Yaşlı adam tek başına yaptı

Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz.

BİZE ULAŞIN