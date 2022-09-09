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Teknokulis Galeri Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Steve Jobs'un kızı yeni iPhone 14 ve bir önceki eski model iPhone 13'ün aynı olduğunu iddia eden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...

Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Apple, 7 Eylül Çarşamba günü yaptığı lansmanda birçok yeni ürün tanıttı. 6.7 inçlik yeni iPhone 14 Plus'tan yeni Apple Watch Ultra'ya kadar tanıtılan ürünler büyük beğeni topladı.

Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Eklenen yeni özellikler arasında, uyku modundayken saati ve bildirimleri gösteren 'her zaman açık' ekran ve daha uzun pil ömrü bulunuyor.

Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Ancak eklenen ufak tefek yenilikler herkesi tatmin etmemişe benziyor. Hatta Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'ın kızı bile Instagram'da paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Eve Jobs, paylaştığı Instagram story'sinde giydiği gömlekle aynı gömleği satın alan yaşlı bir adam paylaşımında "iPhone 13'ten Apple'ın bugün duyurduğu iPhone 14'e geçiyorum." metnini paylaştı.

Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Tepkiler yalnızca Jobs'ın kızından gelmedi. Sosyal medyanın büyük bir kısmı tanıtılan standart model için büyük tepki gösterdi.

Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...

Tepkilerin geneli iPhone 12-13 ve iPhone 14 serisinin aynı olduğu, en büyük rakiplerinden biri olan Samsung'ın katlanabilir telefonlar çıkardığı yönünde oldu.

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