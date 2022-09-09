Apple, 7 Eylül Çarşamba günü yaptığı lansmanda birçok yeni ürün tanıttı. 6.7 inçlik yeni iPhone 14 Plus'tan yeni Apple Watch Ultra'ya kadar tanıtılan ürünler büyük beğeni topladı.
Resmen dalga geçti! Babası duysa çok kızacak...
Steve Jobs'un kızı yeni iPhone 14 ve bir önceki eski model iPhone 13'ün aynı olduğunu iddia eden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
Eklenen yeni özellikler arasında, uyku modundayken saati ve bildirimleri gösteren 'her zaman açık' ekran ve daha uzun pil ömrü bulunuyor.
Ancak eklenen ufak tefek yenilikler herkesi tatmin etmemişe benziyor. Hatta Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'ın kızı bile Instagram'da paylaşım yaparak tepki gösterdi.
Tepkiler yalnızca Jobs'ın kızından gelmedi. Sosyal medyanın büyük bir kısmı tanıtılan standart model için büyük tepki gösterdi.