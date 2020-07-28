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Teknokulis Galeri Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak

Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak

, tasarladığı ve geliştirdiği robotlarla bolca isminden bahsettiren bir teknoloji şirketi. YouTube'ta robotlarıyla ilgili yayınladığı videolar oldukça ilgi görüyor. Bu videolarda hatırlarsanız robot köpek da vardı. Yeteneklerinin gösterilmesi için şirket çalışanları tarafından engellenen Spot, kısa süre içinde internette viral haline gelmişti. Son gelişmelere göre robot köpek Spot, Ford için çalışmalara başlıyor.

Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak

tarafından üretilen robot köpek modeli , otomotiv fabrikasında görev alacak. TechCrunch'ta yer alan habere göre, 2 adet Spot Ford'un fabrikasında göreve başlıyor. Aynı habere göre, Spot 5 farklı kamerayla donatılacak.

Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak

Bu sayede lazer tarayıcılarla birlikte etrafı tanımlayabilen robotlar, aralıksız 3 mil hızla 2 saat hareket kabiliyetine sahip olacak. Robotlarca toplanan veriler de kullanılmak üzere depolanacak.

Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak

Geçtiğimiz aylarda söz konusu modeli satışa sunan 'in için belirlediği fiyat ise 74 bin 500 dolar.

Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak

Robot köpeğin kutu içeriğinde robot, iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve API'leri için Python istemci paketleri yer alıyor.

Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak

robotları bugüne kadar 150 yakın firmaya dağıtılmıştı. Spot en son bir petrol rafinerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı.

(NTV)

Robot köpek Ford fabrikasında çalışacak
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