Ön yüz tasarımıyla her ne kadar Galaxy S9'u andırsa da bu ekranlarda artık çentik bulunmuyor. Aksine, ön yüzde yer alan kamera ekrana gömülü olarak geliyor. Galaxy S10'dan farklı olarak Galaxy S10 Plus'ın ön yüzünde çift kamera yer alıyor. Galaxy S10'larda dikkat çeken özelliklerden biri de ultrasonik parmak izi sensörleri oldu. Bu sensörler, mevcut parmak izi sensörlerinden farklı olarak daha hızlı ve kararlı çalışıyor. Parmağınız ıslak olsa dahi sensör bunu algılayabiliyor.
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Türkiye fiyatları!
Telefonların arka yüzüne geldiğimizde ise kamera yapısı dikkat çekiyor. Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın arka yüzünde üç kamera bulunuyor. Beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte satışına başlanması beklenen bu yeni telefonlardan Galaxy S10 Plus için siyah ve beyaz renkte seramik arka bölüm de dikkat çekiyor. Bu seramik yapının en önemli faydası telefon tutuşa ergonomik bir katkı sağlaması ve dayanıklılığı artırması.
EKRAN
Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın ekran büyüklükleri elbette farklı. Galaxy S10, 6.1 inç'lik ekranla geliyor ve 3040x1440 piksel AMOLED HDR+ ekran çözünürlüğü sunuyor. Aynı zamanda Corning Gorilla Glass 6 cam teknolojisini de kullanan telefon, çizilmelere ve kırılmalara karşı da hayli dayanıklı bir yapıda. 3400 mAh batarya kullanan telefonun kamera özelliklerine gelelim şimdi de.
KAMERA
Bu modelin önünde ekrana entegre edilen tek bir 10 MP Dual Piksel AF F1.9 (80°) kamera yer alıyor. Arkada ise 12 MP PDAF F2.4 OIS (45°) Telefoto + 12 MP Dual Piksel AF F1.5/F2.4 OIS (77°) Geniş Açı + 16 MP FF F2.2 (123°) Ultra Geniş Açı üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Bu kurulum sayesinde genişten zoom'a kadar geniş bir çekim aralığı elde edilebiliyor.
GALAXY S10+
Galaxy S10 Plus'a geldiğimizde ise ekran biraz daha büyüyor. 6.4 inç'lik AMOLED HDR+ ekranı olan ve 3040x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefonda 4100 mAh batarya bulunuyor. Ön yüzünde çift selfie kamera barındıran Galaxy S10 Plus, arkasında ise yine optik görüntü sabitleme yapabilen 12 MP PDAF F2.4 OIS (45°) Telefoto + 12 MP Dual Piksel AF F1.5/F2.4 OIS (77°) Geniş Açı + 16 MP FF F2.2 (123°) Ultra Geniş Açı kameralardan oluşan üçlü kurulum taşıyor.
Galaxy S10 Plus modelleri ise çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan model, 8 GB RAM + 512 GB depolama kapasitesi ile gelen bir başka model ile birlikte ayrıca 12 GB RAM + 1 TB depolama kapasitesi sunan bir Galaxy S10 Plus modeli de duyuruldu. Bu özellikleriyle Galaxy S10 Plus, piyasadaki en yüksek donanıma sahip telefon olma özelliğini elinde bulunduruyor.