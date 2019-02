Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Türkiye fiyatları!

Galaxy S10 Plus modelleri ise çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan model, 8 GB RAM + 512 GB depolama kapasitesi ile gelen bir başka model ile birlikte ayrıca 12 GB RAM + 1 TB depolama kapasitesi sunan bir Galaxy S10 Plus modeli de duyuruldu. Bu özellikleriyle Galaxy S10 Plus, piyasadaki en yüksek donanıma sahip telefon olma özelliğini elinde bulunduruyor.