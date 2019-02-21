Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Türkiye fiyatları!

Ön yüz tasarımıyla her ne kadar Galaxy S9'u andırsa da bu ekranlarda artık çentik bulunmuyor. Aksine, ön yüzde yer alan kamera ekrana gömülü olarak geliyor. Galaxy S10'dan farklı olarak Galaxy S10 Plus'ın ön yüzünde çift kamera yer alıyor. Galaxy S10'larda dikkat çeken özelliklerden biri de ultrasonik parmak izi sensörleri oldu. Bu sensörler, mevcut parmak izi sensörlerinden farklı olarak daha hızlı ve kararlı çalışıyor. Parmağınız ıslak olsa dahi sensör bunu algılayabiliyor.