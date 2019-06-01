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Sansürsüz olarak yayınlandı! Dünyayı şoke eden olay!

Uzaylılar hakkındaki tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda. avcıları çeşitli kanıtlar ortaya koyarak uzaylıların gezegenimizi birçok kez ziyaret ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte düşen UFO'ların olduğunu ancak bu olayların insanlardan gizlendiğini ileri sürüyorlar. Tam bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Ulusal UFO devreye girdi. İşte dünyayı şoke eden detaylar...

Sansürsüz olarak yayınlandı! Dünyayı şoke eden olay!

Ulusal yapılan ihbarlardan en dikkat çekenleri sansürsüz olarak yayınladı.

Sansürsüz olarak yayınlandı! Dünyayı şoke eden olay!

Illinois eyaletinde yer alan Mattoon kentinde 13 Şubat 2018 günü yerel saatle 16:30'da, ismi açıklanamayan bir kişinin ihbarı şekilde verildi.

Sansürsüz olarak yayınlandı! Dünyayı şoke eden olay!

"Eşimle beraber geri dönüşüm kutularının önündeydik. Bulutlar krem gibi görünüyordu. O anları kameraya kaydetmek istedim. Görüntülerin daha sonra negatifini aldım ve bayrağı ve su kulesi arasında siyah bir nokta olduğunu fark ettim"

Sansürsüz olarak yayınlandı! Dünyayı şoke eden olay!

"Görüntüyü biraz daha incelediğimde gökyüzünde üçgen biçiminde uçan bir nesne olduğunu fark ettim. Görüntülerin video versiyonları da bulunuyor. Videolar kesinlikle izlenmeli ve dikkate alınmalı"

Sansürsüz olarak yayınlandı! Dünyayı şoke eden olay!

Bir diğer dikkat çeken ihbarı ise eyaletinde Pontoon Beach bölgesinde 17 Mayıs 2018 günü yapıldı.

Sansürsüz olarak yayınlandı! Dünyayı şoke eden olay!

"Hilal biçimi oluşturan üç nokta 20 saniye boyunca sarı ve turuncu renklerde görüldü. Noktalar bir süre sonra ayrıldı ve yalnızca bir nokta görülür oldu"

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