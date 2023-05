Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Sony Pictures Entertainment, 2023 yılında gösterimine girecek filmlerinin lansmanını yaptı. Las Vegas CinemaCon'da 24-27 Nisan'da sektör profesyonelleri ve sinema salonu sahiplerinin katılımı ile gerçekleşen lansmanda The Equalizer 3, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gran Turismo ve No Hard Feelings gibi merakla beklenen filmlerin yıldız oyuncuları ve yönetmenleri bir araya geldi.