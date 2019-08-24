Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı.
Sosyal medyayı ikiye bölen soru! Kaç tane üçgen var?
Sosyal medya platformlarında hergün binlerce içerik paylaşılıyor. Bu paylaşımlardan dikkat çekici olanları kısa süre içinde popüler hale geliyor. Mesela mantık soruları sosyal medyada en çok ilgi çeken içeriklerin başında bulunuyor. İşte birçok kişinin kafa yorduğu ve cevabını aradığı en popüler mantık soruları...
Bu resimde kaç tane üçgen var?
Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır?
Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
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Bir çoban, iki koyun ve bir kurtla seyahat etmektedir. Her seferinde kendisiyle birlikte yalnızca bir şey alacağı botla nehrin karşısına geçmek ister. Eğer koyunlardan herhangi birini kurtla yalnız bırakırsa kurt saldıracak ve koyunu kaybedecektir. Çoban, koyunlara zarar gelmeden kurt ve iki koyunu nehrin karşısına nasıl geçirir?