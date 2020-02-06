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Teknolojinin geldiği son nokta! yönetiminde orkestra

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, romanlarda okuduğumuz becerikli robotlar günümüzde gerçek olmaya başladı. Teknoloji geliştikçe, robotlar daha akıllı ve yetenekli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir yönetimindeki konser teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika (Sharjah) kentindeki bir sanat akademisinde bir , çok sesli konserde orkestra yönetti.

Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra

orkestra şefi, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra

İzleyiciler, "Konseri hem beğendik hem düşünceye daldık. Çünkü dünya bir robotun da orkestra yönetebileceği kadar değişti" dedi.

Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra

BAE'nin üçüncü büyük emirliği Şarika kültür, turizm ve ticarette Dubai ile yarışıyor.

Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra

Reuters'in objektifinden konser...

Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra
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Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra
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