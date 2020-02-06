Teknolojinin geldiği son nokta! Robot yönetiminde orkestra

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika (Sharjah) kentindeki bir sanat akademisinde bir robot, çok sesli konserde orkestra yönetti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika (Sharjah) kentindeki bir sanat akademisinde bir robot, çok sesli konserde orkestra yönetti.
Robot orkestra şefi, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.
İzleyiciler, "Konseri hem beğendik hem düşünceye daldık. Çünkü dünya bir robotun da orkestra yönetebileceği kadar değişti" dedi.
BAE'nin üçüncü büyük emirliği Şarika kültür, turizm ve ticarette Dubai ile yarışıyor.
Reuters'in objektifinden konser...