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Teknokulis Galeri Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Telefonunuz sürekli ısınıp duruyorsa, yeni bir telefon almanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak telefon modeli değiştirmek her zaman en iyi yollardan biri olmayabilir. Telefonunuz için alacağınız küçük önlemler ile telefon ömrünü uzatabilirsiniz. İşte telefonunuzun daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak 5 püf nokta…

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

1.Otomatik parlaklığı açın

Maksimum kullanım için otomatik parlaklığın açılması önemli bir konu.

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Parlak telefon ekranları, telefonların pil ömrünü hızlıca tüketir.

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Bu nedenle, bulunduğunuz mekana bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayacak 'Otomatik Parlaklık' özelliğini açmayı unutmayın.

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Parlaklığınızı otomatik olarak doğru seviyede tutmak pil ömrünüzü zaman içinde önemli derecede arttırır.

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Pili tüketen uygulamaları silin

Telefonunuzda hangi uygulamaların pil ömrünü tükettiğini anlayabileceğiniz yerleşik bir araç bulunur.

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Ayarlar> Pil bölümüne gidin ve sayfanın yüklenmesini bekleyin.

Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Ardından, geçen bir buçuk haftadan farklı uygulamalar için pil kullanımını gösteren 'Son 10 Gün' seçeneğine dokunun.

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