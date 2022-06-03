Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

1.Otomatik parlaklığı açın
Maksimum kullanım için otomatik parlaklığın açılması önemli bir konu.
Telefonunuz sürekli ısınıp duruyorsa, yeni bir telefon almanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak telefon modeli değiştirmek her zaman en iyi yollardan biri olmayabilir. Telefonunuz için alacağınız küçük önlemler ile telefon ömrünü uzatabilirsiniz. İşte telefonunuzun daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak 5 püf nokta…
1.Otomatik parlaklığı açın
Maksimum kullanım için otomatik parlaklığın açılması önemli bir konu.
Parlak telefon ekranları, telefonların pil ömrünü hızlıca tüketir.
Bu nedenle, bulunduğunuz mekana bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayacak 'Otomatik Parlaklık' özelliğini açmayı unutmayın.
Parlaklığınızı otomatik olarak doğru seviyede tutmak pil ömrünüzü zaman içinde önemli derecede arttırır.
Pili tüketen uygulamaları silin
Telefonunuzda hangi uygulamaların pil ömrünü tükettiğini anlayabileceğiniz yerleşik bir araç bulunur.
Ayarlar> Pil bölümüne gidin ve sayfanın yüklenmesini bekleyin.
Ardından, geçen bir buçuk haftadan farklı uygulamalar için pil kullanımını gösteren 'Son 10 Gün' seçeneğine dokunun.