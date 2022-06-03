Telefonunuzun hızını ve pil ömrünü arttırıyor! O püf noktalar…

Telefonunuz sürekli ısınıp duruyorsa, yeni bir telefon almanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak telefon modeli değiştirmek her zaman en iyi yollardan biri olmayabilir. Telefonunuz için alacağınız küçük önlemler ile telefon ömrünü uzatabilirsiniz. İşte telefonunuzun daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak 5 püf nokta…