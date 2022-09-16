TikTok'tan BeReal'i bitirecek hamle!
Sosyal medya platformlarındaki rekabet tam gaz devam ederken TikTok BeReal'i bitirecek bir hamle yaptı. Bugün yaptığı paylaşımla yeni özelliğini tanıtan platform kullanıcıları şaşırttı.
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, sosyal medya platformlarına yön verecek derecede popüler oldu.
Birbirlerine benzeyen güncellemeler getiren uygulamalar, kullanıcıları kendilerine çekmeye çalışıyor.
Popülaritesi artan BeReal uygulamasına benzer bir özellik çıkaran TikTok, , "TikTok Now, sizi ve arkadaşlarınızın o an ne yaptığını ön ve arka kamerayı kullanarak yakalamaya davet ediyor. Her gün, 10 saniyelik video veya bir fotoğraf paylaşmanızı isteyen bildirimler alacaksınız ve neler yaptığınızı kolayca paylaşabileceksiniz" açıklamasını yaptı.
Platformun altında "Now" olarak gözüken görselde kullanıcılar anlık fotoğrfaf ve video paylaşacak.
İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcıya sunulacak özellik, kısa sürede tüm dünyadaki kullanıcıların kullanımına açılacak
Kullanıcıların gönderilen bildirimlerle aynı anda ön ve arka kameradan fotoğraf çekeren neler yaptığını gösterdiği uygulama olan BeReal, insanların anlık fotoğraflar paylaşmasını sağlıyor.