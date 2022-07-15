Amerikalı girişimci, yazılımcı, yazar, yatırımcı ve iş adamı William Henry "Bill" Gates III ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates, tüm servetini eski eşiyle birlikte kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.
Tüm servetini bağışlıyor!
Amerikalı girişimci Bill Gates, attığı bir tweet floodu ile tüm servetini bağışlayacağını duyurdu.
Bloomberg'in raporuna göre 113 milyar dolarlık servete sahip Gates, dünyanın en zengin dördüncü ismi.
Paylaştığı bir tweet floodunda özellikle iklim krizi ve savaşlar gibi durumlara karşı iyimser olduğunu belirtirken vakfın kuruluşundan bu güne kadar başarılı çalışmalarını paylaştı.
Paylaştığı tweetlerde vakfın çalışmaları için yapılan harcamanın 4 yıla kadar 9 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini, bu nedenle vakfa 20 milyar dolar bağışladığını söyledi.
Gates, vakıfta adı geçmese de kaynakların büyük kısmını yakın arkadaşlarından biri olan Warren Buffett'te teşekkür etti.
Bill Gates, bu kaynaklarını insanların yaşam kalitesini arttırmak için kullanacağını ve insanları topluma geri kazandırmak için çalışacaklarını belirtti.
Gates, zamanla dünyanın en zengin insanları listesinden çıkacağını, bunun da diğer milyarderlere örnek olmasını umduğunu belirterek tweet floodunu bitirdi.