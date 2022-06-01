Türkiye’de üretiliyor, dünya üniversitelerine satılıyor.

Daha sonra Türkiye'ye dönen Okyay, Bilkent Üniversitesinde hocalık yaptı. Araştırmalarını burada ilerleten, nanoteknoloji ve çip teknolojisi üzerine 300'den fazla makalesi ve patentleri olan, ödüller alan Okyay, daha sonra istifa ederek, geliştirdiği teknolojiyi ticarileştirme karar verdi ve 2007 yılında Okyay Enerji Ar-Ge ve Mühendislik Şirketini kurdu.