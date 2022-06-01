Dünyada pandemi süreciyle birlik baş gösteren çip krizi devam ederken, krize çözüm Türkiye'den çıktı. Uzun yıllardır çip teknolojisi üzerine çalışmalar yapan ve halen Stanford Üniversitesinde bu alandaki araştırmalarına devam eden Ali Kemal Okyay, ürettiği çip üretim makinesini Mersin'den dünya ülkelerine ihraç ediyor. Okyay, "Dünyadaki trilyon dolarlık çip ekonomisinin yüzde 1'ine talibiz. Hedefimiz, ülkemizi bu konuda ihracat sınıfına sokabilmek" dedi.
Türkiye'de üretiliyor, dünya üniversitelerine satılıyor.
Dünyada pandemi süreciyle birlikte baş gösteren çip krizi devam ederken, krize çözüm Türkiye'den çıktı. Mersin'den dünya ülkelerine ihraç edilen çip teknolojisi, krize çözüm olarak sunuluyor.
Dünyada pandemi süreciyle birlik baş gösteren çip krizi devam ederken, krize çözüm Türkiye'den çıktı. Uzun yıllardır çip teknolojisi üzerine çalışmalar yapan ve halen Stanford Üniversitesinde bu alandaki araştırmalarına devam eden Ali Kemal Okyay, ürettiği çip üretim makinesini Mersin'den dünya ülkelerine ihraç ediyor. Okyay, "Dünyadaki trilyon dolarlık çip ekonomisinin yüzde 1'ine talibiz. Hedefimiz, ülkemizi bu konuda ihracat sınıfına sokabilmek" dedi.
İki yıl önce tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgını, küresel düzeyde krizleri de beraberinde getirdi. Salgın nedeniyle dünya genelinde üretimin yavaşlaması çip krizine neden olurken, başta otomotiv sektörü olmak üzere ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda kullanılan çiplerde büyük sıkıntı yaşandı.
Mersinli bilim insanı, Elektrik Mühendisi Ali Kemal Okyay, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı çip teknolojisiyle çip krizinin çözümüne büyük katkı sağladı. Bu alanda 'atomik katman kaplama' (ALD) makinesi geliştiren ve ürettiği makineyi dünya ülkelerine satmaya başlayan Okyay'ın hedefi, 5 yıl içerisinde 10 milyon dolar ihracata ulaşmak.
Başarılarla dolu bir geçmiş
Mersinli Elektrik Mühendisi Ali Kemal Okyay, henüz 43 yaşında olmasına karşın yaşamına birçok başarıyı sığdırmış, yeni başarılara yelken açmış bir bilim insanı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 2001 yılında birincilikle mezun olan Okyay, Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesinde master ve doktora yaptı.
Daha sonra Türkiye'ye dönen Okyay, Bilkent Üniversitesinde hocalık yaptı. Araştırmalarını burada ilerleten, nanoteknoloji ve çip teknolojisi üzerine 300'den fazla makalesi ve patentleri olan, ödüller alan Okyay, daha sonra istifa ederek, geliştirdiği teknolojiyi ticarileştirme karar verdi ve 2007 yılında Okyay Enerji Ar-Ge ve Mühendislik Şirketini kurdu.
Halen Stanford Üniversitesinde araştırma çalışmalarına devam eden Okyay, 2-3 ayda bir geldiği Mersin'de ürettiği çip üretim makinesini dünyaya pazarlıyor.
"Türkiye'de ilk ve tek atomik katman kaplama makinesi üretiyoruz ve ihraç ediyoruz"
Mersin'in Tarsus ilçesindeki üretim atölyesini İHA'ya açan Okyay Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Okyay, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Burada, ekibiyle birlikte nanoteknoloji ve çip teknolojisi üzerine çalışarak makineler üreten Okyay, çip krizinin çözümüne büyük bir adım olarak değerlendirdiği çip üretim makinesine ilişkin bilgi verdi.