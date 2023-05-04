Valorant’ın Türk ajanı Fade birinci yılını kutluyor

Oyunların Türkiye için yerelleştirilmesi ve e-spor alanında ülkemizi daha da ileriye taşımak için 11 yıldır farklı içeriklerin altına imza atan Riot Games, milyonlarca oyuncusu bulunan VALORANT'a bir Türk karakter getirmenin gururunu birinci yılında tüm oyuncularla paylaşmak adına Fade için hazırladığı özel bir video paylaştı.