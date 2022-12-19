sabah
Teknokulis Galeri WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!

WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!

Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini yükseltmek adına sık sık yeni güncellemeler yapıyor. Mesajlaşma deneyimini başka bir seviyeye taşımak isteye platform, yeni emojiler getireceğini duyurdu.

WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!

WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp 3 yeni hareketli emoji getiriyor.

WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!

WhatsApp'ta şuanda 1 adet hareketli emoji var. Kırmızı kalp emojisi yollandığında kalp atışı efekti veriyor.

WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!

Amerikalı şirket, bu emojiyi çeşitlendirmek için 3 farklı renge sahip emoji getirecek.

WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!

Pembe, gri ve mavi olmak üzere 3 yeni hareketli kalp emojisi eklenecek.

WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!

Gelecek günlerde yeni sabit emoji pakediyle sunulması beklenen bu emojiler, gelecek günlerde farklı hareketli emojilerin de geleceğinin habercisi olabilir.

SON DAKİKA