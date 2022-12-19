WhatsApp yeni emojiler için kolları sıvadı!
Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini yükseltmek adına sık sık yeni güncellemeler yapıyor. Mesajlaşma deneyimini başka bir seviyeye taşımak isteye platform, yeni emojiler getireceğini duyurdu.
Amerikalı şirket, bu emojiyi çeşitlendirmek için 3 farklı renge sahip emoji getirecek.
Pembe, gri ve mavi olmak üzere 3 yeni hareketli kalp emojisi eklenecek.
Gelecek günlerde yeni sabit emoji pakediyle sunulması beklenen bu emojiler, gelecek günlerde farklı hareketli emojilerin de geleceğinin habercisi olabilir.