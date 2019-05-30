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'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın nedir? Ne işe yarıyor?

Popüler mesajlaşma uygulaması yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Her geçen zaman biraz gelişen WhatsApp'ta kullanıcı deneyiminin daha iyi ve esnek hale gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda WhatsApp durumlarının Facebook Hikayeler'de paylaşılması ve kodu ile kullanıcı profilinin diğer kullanıcılarla paylaşılması özelliği ortaya çıkmıştı. Şimdi iki özellik daha WhatsApp'ın yetenekleri arasına katıldı. Söz konusu bu özellikler kullanıcıların oldukça işine yarayacak. Artık sesli mesajları tek tek dinlemek zorunda kalmayacaksınız ve hepsini tek bir tıkla dinleyebileceksiniz. İşte WhatsApp'ın söz konusu ve detayları...

WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?

'ta yenilikler bitmiyor, farklı yetenejler anlık mesajlaşma uygulamasına dahil ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iki yeni özelliği ile isminden söz ettiren WhatsApp'a, kullanıcıların uzun zamandır beklediği ve kullanımı oldukça kolaylaştıran özellikler eklendi. Bunlardan birisi sesli mesajlarla ilgili.

WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması , platforma entegre ettiği ile gündemde.

WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?

Yeni özelliklerden birincisi sayesinde 'ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz.

WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?

Platforma entegre edilen ikinci özellik sayesinde 'iletildi bilgisi' ise 'ta bir mesajın kaç kere iletildiğini kontrol etmenizi sağlıyor.

WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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