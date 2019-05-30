WhatsApp'ta yenilikler bitmiyor, farklı yetenejler anlık mesajlaşma uygulamasına dahil ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iki yeni özelliği ile isminden söz ettiren WhatsApp'a, kullanıcıların uzun zamandır beklediği ve kullanımı oldukça kolaylaştıran özellikler eklendi. Bunlardan birisi sesli mesajlarla ilgili.
WhatsApp'a iki muhteşem özellik birden! WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Ne işe yarıyor?
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Her geçen zaman biraz gelişen WhatsApp'ta kullanıcı deneyiminin daha iyi ve esnek hale gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda WhatsApp durumlarının Facebook Hikayeler'de paylaşılması ve QR kodu ile kullanıcı profilinin diğer kullanıcılarla paylaşılması özelliği ortaya çıkmıştı. Şimdi iki özellik daha WhatsApp'ın yetenekleri arasına katıldı. Söz konusu bu özellikler kullanıcıların oldukça işine yarayacak. Artık sesli mesajları tek tek dinlemek zorunda kalmayacaksınız ve hepsini tek bir tıkla dinleyebileceksiniz. İşte WhatsApp'ın söz konusu yeni özellikleri ve detayları...
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre ettiği yeni özellikleri ile gündemde.
Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp'ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz.
Platforma entegre edilen ikinci özellik sayesinde 'iletildi bilgisi' ise WhatsApp'ta bir mesajın kaç kere iletildiğini kontrol etmenizi sağlıyor.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.