Hergün milyonlarca kişi iletişim kurmak için WhatsApp'ı kullanıyor.
WhatsApp'tan sesli not gönderenler dikkat!
WhatsApp nihayet kullanıcıların masaüstündeki sesli mesajları hızlandırmasına izin verecek. Bu özellik zaten iPhone ve Android'de mevcuttu. Ancak artık Windows'a da gelecek.
Artık kullanıcılar yazmak yerine sesli mesaj göndermeyi tercih ediyor.
Şuan WhatsApp'ın masaüstü beta sürümünde bulunan bu özelliği kullanmak için sesli mesajın yanındaki "1x" düğmesine basmanız gerekiyor.
Ardından 1,5x ve 2x hızlarını da seçebilirsiniz. Ancak 2x çok hızlı olduğu için 1,5x kullanıcılar için ideal olabilir.
Her ne kadar sesli mesaj göndermek çok kullanışlı olsa da bu mesajları uzatmamak her zaman daha iyi bir davranış olabilir.
Görgü kuralları uzmanı Jo Bryant, "Herkesin bir sesli mesajın ideal uzunluğu hakkında farklı bir görüşü olsa da, onları 1 veya 2 dakikaya kadar tutmayı deneyin" dedi.