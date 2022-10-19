sabah
Teknokulis Galeri WhatsApp'tan sesli not gönderenler dikkat!

WhatsApp'tan sesli not gönderenler dikkat!

WhatsApp nihayet kullanıcıların masaüstündeki sesli mesajları hızlandırmasına izin verecek. Bu özellik zaten iPhone ve Android'de mevcuttu. Ancak artık Windows'a da gelecek.

WhatsApp’tan sesli not gönderenler dikkat!

Hergün milyonlarca kişi iletişim kurmak için WhatsApp'ı kullanıyor.

WhatsApp’tan sesli not gönderenler dikkat!

Artık kullanıcılar yazmak yerine sesli mesaj göndermeyi tercih ediyor.

WhatsApp’tan sesli not gönderenler dikkat!

Ancak uzun sesli mesajlarkullanıcıların canını sıkıyor. Bu duruma el atan WhatsApp, iOS ve Android'de bulunan hızlandırma özelliğini masaüstüne de getirecek.

WhatsApp’tan sesli not gönderenler dikkat!

Şuan WhatsApp'ın masaüstü beta sürümünde bulunan bu özelliği kullanmak için sesli mesajın yanındaki "1x" düğmesine basmanız gerekiyor.

WhatsApp’tan sesli not gönderenler dikkat!

Ardından 1,5x ve 2x hızlarını da seçebilirsiniz. Ancak 2x çok hızlı olduğu için 1,5x kullanıcılar için ideal olabilir.

WhatsApp’tan sesli not gönderenler dikkat!

Her ne kadar sesli mesaj göndermek çok kullanışlı olsa da bu mesajları uzatmamak her zaman daha iyi bir davranış olabilir.

WhatsApp’tan sesli not gönderenler dikkat!

Görgü kuralları uzmanı Jo Bryant, "Herkesin bir sesli mesajın ideal uzunluğu hakkında farklı bir görüşü olsa da, onları 1 veya 2 dakikaya kadar tutmayı deneyin" dedi.

SON DAKİKA