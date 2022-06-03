sabah
Teknokulis Galeri Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

Instagram, yeni ekleyeceği özelliklerden bazılarını duyurdu. Rakipleriyle sıkı bir yarış içerisinde olan platform, yeni güncellemelerini Reels odaklı geliştirdi.

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, son günlerde birçok yeni özelliğini duyurdu.

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

Öncesinde mesajlaşma deneyimini iyileştiren uygulama, hikaye beğenme ve kronolojik sıralama gibi özellikleri kullanıcı deneyimine sunan uygulama, yeni özelliklerini de duyurdu.

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

TikTok ile büyük bir yarış içerisinde olan Instagram, Reels odaklı bir güncelleme getiriyor.

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

İçerik üreticilerini sevindirecek habere göre, Reels videoları daha uzun sürecek.

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

Kullanıcılara daha gelişmiş ses efekti koleksiyonu da sunacak olan platform, hikayelerde kullanılacak çıkartmalara da yenilik getirdi.

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

İşte o yenilikler…

Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!

90 saniye sürecek!

İçerik üreticilerinin en çok şikayet ettiği durumlardan biri Reels videolarının 60 saniye olmasıydı.

SON DAKİKA