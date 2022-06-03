Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, son günlerde birçok yeni özelliğini duyurdu.
Yeni özellikleri şaşırttı: 90 saniye sürecek!
Instagram, yeni ekleyeceği özelliklerden bazılarını duyurdu. Rakipleriyle sıkı bir yarış içerisinde olan platform, yeni güncellemelerini Reels odaklı geliştirdi.
Öncesinde mesajlaşma deneyimini iyileştiren uygulama, hikaye beğenme ve kronolojik sıralama gibi özellikleri kullanıcı deneyimine sunan uygulama, yeni özelliklerini de duyurdu.
İçerik üreticilerini sevindirecek habere göre, Reels videoları daha uzun sürecek.
Kullanıcılara daha gelişmiş ses efekti koleksiyonu da sunacak olan platform, hikayelerde kullanılacak çıkartmalara da yenilik getirdi.
İşte o yenilikler…
90 saniye sürecek!
İçerik üreticilerinin en çok şikayet ettiği durumlardan biri Reels videolarının 60 saniye olmasıydı.