Yok artık! iPhone 11'i Apple'dan önce ev fiyatına satışa sundu!

Tabi, lüks aksesuar ifadesinden de anlaşılabileceği üzere bu modeller dudak uçuklatan fiyatlara sahip. Henüz telefon resmiyet kazanmadığı için görseller son dönemde her yerde dolaşmaya başlayan prototip kullanılarak hazırlandı.
Apple'ın yeni iPhone modelleri henüz tanıtılmadı. iPhone 11 serisinin resmiyet kazanmasına bir aydan daha kısa bir süre kalırken, Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 11 modelleri için ön sipariş almaya başladı.
Tabi, lüks aksesuar ifadesinden de anlaşılabileceği üzere bu modeller dudak uçuklatan fiyatlara sahip. Henüz telefon resmiyet kazanmadığı için görseller son dönemde her yerde dolaşmaya başlayan prototip kullanılarak hazırlandı.
50670 dolara kabaca hesapla 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diaomond, gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırırken, arkasında hareketli bir tourbillon bulunuyor.
Bu modelden sadece 1 adet üretileceği belirtilirken, daha uygun fiyatlı seçenek 4800 dolardan başlıyor. Bu model geçtiğimiz günlerde 50. yılı kutlanan, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu anısına hazırlanan Apollo 11.
Telefon satışı gerçekleştiren bir şirketten ilk beklentinizin özellikleri öğrenmek olduğunu biliyor. Ancak, Caviar gibi bir telefon için 50 bin dolar harcayan müşterilere sahip olan markalar cihazın teknik özelliklerinden bahsetmiyor.
Bu fiyatı veren kullanıcılarında özellikleri pek merak etmediği acıkça belirtiliyor. Tabi, özelliklerin paylaşılmamasının bir diğer nedeni iPhone 11 serisinin henüz resmiyet kazanmamış olması. Cihazların tamamının tüm dünya geneline ücretsiz bir şekilde gönderildiği ve iade sürecinin kolay olduğu vurgulanıyor. (Shiftdelete)