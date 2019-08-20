Yok artık! iPhone 11'i Apple'dan önce ev fiyatına satışa sundu!

Bu fiyatı veren kullanıcılarında özellikleri pek merak etmediği acıkça belirtiliyor. Tabi, özelliklerin paylaşılmamasının bir diğer nedeni iPhone 11 serisinin henüz resmiyet kazanmamış olması. Cihazların tamamının tüm dünya geneline ücretsiz bir şekilde gönderildiği ve iade sürecinin kolay olduğu vurgulanıyor. (Shiftdelete)