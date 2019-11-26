Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti

Bu kadarına da pes! Akıllı telefonunun sorununa öyle bir çözüm buldu ki şaşırmamak elde değil. Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Bu hıza yetişmek mümkün değil elbette! Daha bundan seneler önce telefonlarımıza birçok işimizi halledebileceğimizi biri söylese güler geçerdik. Şimdi ise akıllı teelfonlar elimizden düşmüyor. Üstelik her işimizi hallediyor adeta bir bilgisayar performansı alıyoruz. Akıllı telefonlar hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırsa da onların da bize yetmediği noktalar var. Teknoloji farklı yönlerde kullanmak isteyen adam bu defa yaptıklarıyla şaşırttı. İşte hepimizin derdine bulduğu ilginç çözüm!