sabah

Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti

Bu kadarına da pes! Akıllı telefonunun sorununa öyle bir çözüm buldu ki şaşırmamak elde değil. Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Bu hıza yetişmek mümkün değil elbette! Daha bundan seneler önce telefonlarımıza birçok işimizi halledebileceğimizi biri söylese güler geçerdik. Şimdi ise akıllı teelfonlar elimizden düşmüyor. Üstelik her işimizi hallediyor adeta bir bilgisayar performansı alıyoruz. Akıllı telefonlar hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırsa da onların da bize yetmediği noktalar var. Teknoloji farklı yönlerde kullanmak isteyen adam bu defa yaptıklarıyla şaşırttı. İşte hepimizin derdine bulduğu ilginç çözüm!

Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti

Peki bunu nasıl başardı?

Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti

Teknoloji farklı yönlerde kullanmak isteyen adam bu defa yaptıklarıyla şaşırttı.

Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti

Matkap ve kablolarla bakın ne yaptı.

Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti
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Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti
Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti
Yok böyle çözüm! Akıllı telefonunun sorununu matkapla halletti
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