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Teknokulis Galeri YouTube'dan devrim yaratacak yenilik!

YouTube'dan devrim yaratacak yenilik!

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım sitesi Youtube, 2 yıla yakındır çalıştığı projenin son adımına geldi.

YouTube’dan devrim yaratacak yenilik!

Milyarlarca insanın kullandığı video izleme platformu YouTube, diğer sosyal medya platformlarıyla rekabet haline girerek kullanıcı sayısını arttırmak istiyor.

YouTube’dan devrim yaratacak yenilik!

TikTok, Instagram ya da Twitter gibi platformlara benzer özellikler getiren YouTube, en son kullanıcıların anlık kısa videolarını paylaşabileceği "Shorts" özelliğini kullanıcıya sunmuştu.

YouTube’dan devrim yaratacak yenilik!

Shorts özelliğiyle yetinmeyen platform, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi piyasaya sunmak üzere.

YouTube’dan devrim yaratacak yenilik!

"Kanal Mağazası" adını verdiği bu özellik sayesinde kullanıcıları anlık diğer video platformlarına yönlendirecek bir işbirliği yapacak YouTube, Netflix, Disney+, GBO Max ve Amazon Prime gibi platformlardaki içeriklerin fragmanlarını yayınlayacak.

YouTube’dan devrim yaratacak yenilik!

Bu özellikle birlikte fragmanlar üzerinden kullanıcıyı YouTube'da vakit geçirtecek platform, aynı zamanda kullanıcıların diğer platformlara geçiş yaparak kayıt olmalarına olanak sağlayacak.

YouTube’dan devrim yaratacak yenilik!

Kullanıcılar tek tıkla YouTube üzerinden abonelik işlemleri sağlayacak.

YouTube’dan devrim yaratacak yenilik!

İlk olarak ABD'de hayata geçecek olan bu özellik daha sonra dünyadaki çeşitli ülkelerde de kullanıma açılacak.

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