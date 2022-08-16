Milyarlarca insanın kullandığı video izleme platformu YouTube, diğer sosyal medya platformlarıyla rekabet haline girerek kullanıcı sayısını arttırmak istiyor.
YouTube'dan devrim yaratacak yenilik!
Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım sitesi Youtube, 2 yıla yakındır çalıştığı projenin son adımına geldi.
TikTok, Instagram ya da Twitter gibi platformlara benzer özellikler getiren YouTube, en son kullanıcıların anlık kısa videolarını paylaşabileceği "Shorts" özelliğini kullanıcıya sunmuştu.
Shorts özelliğiyle yetinmeyen platform, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi piyasaya sunmak üzere.
"Kanal Mağazası" adını verdiği bu özellik sayesinde kullanıcıları anlık diğer video platformlarına yönlendirecek bir işbirliği yapacak YouTube, Netflix, Disney+, GBO Max ve Amazon Prime gibi platformlardaki içeriklerin fragmanlarını yayınlayacak.
Bu özellikle birlikte fragmanlar üzerinden kullanıcıyı YouTube'da vakit geçirtecek platform, aynı zamanda kullanıcıların diğer platformlara geçiş yaparak kayıt olmalarına olanak sağlayacak.
Kullanıcılar tek tıkla YouTube üzerinden abonelik işlemleri sağlayacak.
İlk olarak ABD'de hayata geçecek olan bu özellik daha sonra dünyadaki çeşitli ülkelerde de kullanıma açılacak.