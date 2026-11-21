Küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgası altın, gümüş, döviz ve kripto para piyasalarını etkiledi. Ons altın 3.500 dolar seviyelerine kadar gerilerken gram altın Kapalıçarşı'da 6.040 TL seviyesinden haftayı tamamladı. A Haber'e konuşan finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki düşüşün arkasındaki nedenleri değerlendirdi. Altın fiyatlarının mevcut seviyelerde ucuz olduğunu belirten Memiş, yatırımcıları panik satışlarına karşı uyardı ve 2027 yılına ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı. İşte detaylar...