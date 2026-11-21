Bu yükselişlerin teknik ve mantıksal açıdan açıklanmasının güç olduğunu ifade eden Memiş, mevcut düşüş sürecine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak ayında öngörülemeyen bir manipülasyon yükselişi yaşanmış ve fiyatlar 8.157 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Ons tarafında ise 5.600 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülmüştü. O seviyeler zaten teknik ve mantıksal açıdan açıklanamıyordu. Şimdi yılın kapanışına baktığımızda, yine teknik ve mantıkla izah edilemeyen bir düşüş trendi görüyoruz."