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Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, abisinin vefatı sonrası yürek burkan paylaşımlarıyla gündem oluyor. Meriç Keskin, bu kez yürek burkan yeni paylaşımıyla magazinde yer aldı. İşte Meriç Keskin'in acı dolu o görüntüleri ve notu!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 21.10.2026 20:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 20:59
Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazinde yer alıyordu.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

ACI HABERLE SARSILDI

Ancak Meriç Keskin, bu kez abisinin acısıyla karşı karşıya kaldı.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklamıştı.

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Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

ACI HABER GELMİŞTİ

Bir süredir tedavi gören ve yaşadığı kilo kaybıyla da dikkat çeken İnanç Keskin'den geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

ACI DOLU PAYLAŞIM!

Acı haberi Meriç Keskin, yaptığı duygu dolu paylaşımıyla duyurmuştu.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

"BAŞARAMADIK"

Meriç Keskin, paylaşımında "Başaramadık" ifadelerini kullanmıştı. Keskin'in bu mesajı, takipçileri ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

Yapılan bir diğer paylaşımda ise ,

"Allah'tan geldik, O'na döneceğiz. (Bakara, 156)
VEFAT
İNANÇ KESKİN
Aramızdan ayrılmıştır.
Cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Beşikçioğlu Camii'nde
kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Ailesi ve Sevenleri" ifadelerine yer verilmişti.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI

İnanç Keskin'in cenazesi geçtiğimiz haftalarda toprağa verilmişti.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

GÖZYAŞLARI SEL OLMUŞTU

İnanç Keskin, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Meriç Keskin abisinin cenazesinde fenalaştı! İnanç Keskin'i son yolculuğunu gözyaşlarıyla uğurladılar!

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

ÜNLÜ FENOMEN FENALAŞMIŞTI

Cenaze töreni sırasında Meriç Keskin, fenalaşmıştı. Meriç Keskin'e tören sırasında doktorlar müdahale etmişti.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

YAKINLARI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Meriç Keskin'in yakın arkadaşları da fenomeni bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

ACISI PAYLAŞIMINA YANSIDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından acısıyla baş başa kalan Meriç Keskin, sık sık paylaşım yaparak acısını dindirmeye çalışıyor.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

YENİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Meriç Keskin son olarak yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Meriç Keskin'in abisinin vefatının 1'inci ayında yaptığı paylaşım adeta yürek burktu.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

"HANGİMİZ HAYATA VEDA ETTİ BİLEMEDİM"

Keskin'in paylaşımın altına, "Hangimiz hayata veda etti bilemedim" açıklamasıyla gündem oldu.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

"ÇÖP OLDUK"

Ayrıca sosyal medya fenomeni paylaştıkları videonun altına, "Çöp olduk" yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin'den yürek burkan paylaşım: Çöp olduk!

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

NELER YAŞANDI?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir süredir paylaşım yapmayan ve acısıyla baş başa kalan Meriç Keskin, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

Kardeşinin ardından yaşadığı acıyı ve geride kalanlarla birlikte hayatı sürdürme mücadelesini anlatan Keskin, satırlarında hem gözyaşlarına hem de kendine has mizahına yer vermişti.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin'den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

"YANINI AYIRTTIM ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Abisinin kaybını kabullenmekte zorlandığını dile getiren Keskin, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Zamanın içinde kaybolduğum bir yerden yazıyorum sana bunları
İliklerime kadar hatıranla dolu şu bedenime, beynime bir de bu adaletsiz savaşta gösterdiğin üstün mücadele gücünle adını altın harflerle yazdırdın.
Zafer her zaman kazanmak değilmiş.
Bir yenilgi ancak bu kadar anlı şanlı olabilirdi.
Düşünüyorum da herkese ince bir sızı olan bu gidişinden ne öğrenicem?
Hep aynı sorular kafamda "bu kadar dua nereye gitti?"
Ben varken neden seni seçti?
Niçin bu kadar erkendi?
Kötülerin cirit attığı şu dünyada şimdi Allaha küsmekle tam olarak yüzümü dönmek arasında bir yerdeyim.

Bilmiyorum gördün mü duydun mu ama son yolculuğunda alkışlarla uğurlandın
Tanıyan tanımayan öyle şeyler yazıldı ki
Vedanda bile gururlandırdın
Ara ara yanına gelip nah çekiyorum
Duru Atatürkle birlikte olduğunu söylüyor bir de doğumgününde giydiği pırıltılı kıyafeti giyiyor "babamın doğumgününde giymiştim" diyor
Hepimiz kafamızı bir yere çevirip ağlıyoruz
"Alıştın mı hala babamın yokluğuna" dedi geçen gün
Bi de ekledi
"Ben alışamadım"
Ben de.
Şimdi ona sürekli kaybetme sırası bende merak etme :)
Bu arada dolapta işkembe buldum dün işkembeye bakıp ağlayan çok az kişiden biri olabilceğimi düşündüm.

Ahmetle Serkan'ın arasını düzelttim.
Faruk seni kaçırdığı için hepimizin gözünde kahramana dönüştü ama sürekli ağlıyor.
Dayımı dolandırdılar sen gitmeden 3 gün önce.
Cenazenin ertesi günü dolandırıcı "abi kusura bakma hepsini iade etcem" demiş dayıma
Takipçin diye düşünüp "ne vicdanlı dolandırıcı" dedim anneme
Annem "sen salak mısın dedi"
Vicdandan değil de çelenklerden kaynaklı olduğu düşünülüyor herkesce
Galiba hep dediğin gibi biraz aptalım
Neyse böyle abi
Kaldık annemle ikimiz
İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum.
Gittin.
Alışacağız.
Şimdi toprağın altında olman inanılmaz
Yanını ayırttım
ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ

Bir de bir hikaye dinledim unutmadan
Allah sevdiği kulunu yanına aldığında 7sinde yağmur yağdırırm"

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

YÜREK BURKAN YENİ PAYLAŞIM

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla takipçilerini hüzne boğmuştu.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

DUYGULARINI ETKİLEYİCİ SÖZLERLE ANLATMIŞTI

Abisine duyduğu özlemi dile getiren fenomen, duygularını kısa ama etkileyici sözlerle ifade etmişti.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

"SEN HÂLÂ BURADASIN"

"Sen hâlâ buradasın" sözleriyle dikkat çeken Keskin'in paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi görmüştü. Çok sayıda takipçisi, genç fenomenin acısını paylaşarak destek mesajları göndermişti.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

YEĞENİNİN DURUMUNU ANLATMIŞTI

Abisinin acısıyla büyük üzüntü yaşayan Meriç Keskin, geçtiğimiz hafta yeni paylaşım yapmış ve yeğeninin durumunu anlatmıştı.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

YAŞANANLARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLATTIKLARINI DİLE GETİRMİŞTİ

Meriç Keskin, minik yeğeninin son durumunu anlatırken duygusal ifadeler kullandı. "Bir oynuyoruz bir ağlıyoruz!" sözleriyle yaşadıkları süreci özetleyen Keskin, acılarını paylaşarak ve yaşananları doğru bir şekilde anlatarak ilerlemeye çalıştıklarını dile getirmişti.

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

"BİR OYNUYORUZ BİR AĞLIYORUZ"

Meriç Keskin paylaşımında, "Duru nasıl? Duru, bir iyi bir kötü. Bir oynuyoruz bir ağlıyoruz. Bol bol sarılıp videolarını izliyoruz. Çok zor soruları, çok derin söylemleri oluyor. Dümdüz doğruları söylüyoruz. 2 örnek vermeye kalksam dağılırız hep beraber Birlikte alışıyoruz. Dün senin günündü. Dünya kız çocukları günün kutlu olsun. Tüm kız çocuklarının yüzü gülsün" notunu eklemişti.