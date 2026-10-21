Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan yeni paylaşım: Çöp olduk!

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazinde yer alıyordu. ACI HABERLE SARSILDI Ancak Meriç Keskin, bu kez abisinin acısıyla karşı karşıya kaldı. BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklamıştı. ACI HABER GELMİŞTİ Bir süredir tedavi gören ve yaşadığı kilo kaybıyla da dikkat çeken İnanç Keskin'den geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti. ACI DOLU PAYLAŞIM! Acı haberi Meriç Keskin, yaptığı duygu dolu paylaşımıyla duyurmuştu. 'BAŞARAMADIK' Meriç Keskin, paylaşımında 'Başaramadık' ifadelerini kullanmıştı. Keskin'in bu mesajı, takipçileri ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Yapılan bir diğer paylaşımda ise , 'Allah'tan geldik, O'na döneceğiz. (Bakara, 156) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI İnanç Keskin'in cenazesi geçtiğimiz haftalarda toprağa verilmişti. GÖZYAŞLARI SEL OLMUŞTU İnanç Keskin, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Meriç Keskin abisinin cenazesinde fenalaştı! İnanç Keskin'i son yolculuğunu gözyaşlarıyla uğurladılar! ÜNLÜ FENOMEN FENALAŞMIŞTI Cenaze töreni sırasında Meriç Keskin, fenalaşmıştı. Meriç Keskin'e tören sırasında doktorlar müdahale etmişti. YAKINLARI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMAMIŞTI Meriç Keskin'in yakın arkadaşları da fenomeni bir an olsun yalnız bırakmamıştı. ACISI PAYLAŞIMINA YANSIDI Yaşanan bu gelişmelerin ardından acısıyla baş başa kalan Meriç Keskin, sık sık paylaşım yaparak acısını dindirmeye çalışıyor. YENİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ Meriç Keskin son olarak yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi. YÜREK BURKAN PAYLAŞIM Meriç Keskin'in abisinin vefatının 1'inci ayında yaptığı paylaşım adeta yürek burktu. 'HANGİMİZ HAYATA VEDA ETTİ BİLEMEDİM' Keskin'in paylaşımın altına, 'Hangimiz hayata veda etti bilemedim' açıklamasıyla gündem oldu. 'ÇÖP OLDUK' Ayrıca sosyal medya fenomeni paylaştıkları videonun altına, 'Çöp olduk' yazısı da dikkatlerden kaçmadı. Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin'den yürek burkan paylaşım: Çöp olduk! NELER YAŞANDI? Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir süredir paylaşım yapmayan ve acısıyla baş başa kalan Meriç Keskin, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı. Kardeşinin ardından yaşadığı acıyı ve geride kalanlarla birlikte hayatı sürdürme mücadelesini anlatan Keskin, satırlarında hem gözyaşlarına hem de kendine has mizahına yer vermişti. Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin'den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız! 'YANINI AYIRTTIM ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ' Abisinin kaybını kabullenmekte zorlandığını dile getiren Keskin, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı: 'Zamanın içinde kaybolduğum bir yerden yazıyorum sana bunları YÜREK BURKAN YENİ PAYLAŞIM Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla takipçilerini hüzne boğmuştu. DUYGULARINI ETKİLEYİCİ SÖZLERLE ANLATMIŞTI Abisine duyduğu özlemi dile getiren fenomen, duygularını kısa ama etkileyici sözlerle ifade etmişti. 'SEN HÂLÂ BURADASIN' 'Sen hâlâ buradasın' sözleriyle dikkat çeken Keskin'in paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi görmüştü. Çok sayıda takipçisi, genç fenomenin acısını paylaşarak destek mesajları göndermişti. YEĞENİNİN DURUMUNU ANLATMIŞTI Abisinin acısıyla büyük üzüntü yaşayan Meriç Keskin, geçtiğimiz hafta yeni paylaşım yapmış ve yeğeninin durumunu anlatmıştı. YAŞANANLARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLATTIKLARINI DİLE GETİRMİŞTİ Meriç Keskin, minik yeğeninin son durumunu anlatırken duygusal ifadeler kullandı. 'Bir oynuyoruz bir ağlıyoruz!' sözleriyle yaşadıkları süreci özetleyen Keskin, acılarını paylaşarak ve yaşananları doğru bir şekilde anlatarak ilerlemeye çalıştıklarını dile getirmişti. 'BİR OYNUYORUZ BİR AĞLIYORUZ' Meriç Keskin paylaşımında, 'Duru nasıl? Duru, bir iyi bir kötü. Bir oynuyoruz bir ağlıyoruz. Bol bol sarılıp videolarını izliyoruz. Çok zor soruları, çok derin söylemleri oluyor. Dümdüz doğruları söylüyoruz. 2 örnek vermeye kalksam dağılırız hep beraber Birlikte alışıyoruz. Dün senin günündü. Dünya kız çocukları günün kutlu olsun. Tüm kız çocuklarının yüzü gülsün' notunu eklemişti. MERİÇ KESKİN'İN ABİSİ İNANÇ KESKİN KİMDİR? İnanç Keskin, sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in ağabeyi olarak tanınıyordu. Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutan Keskin, asıl mesleki faaliyetleriyle iş dünyasında yer aldı. Keskin'in profesyonel profili, uzun yıllar teknoloji ve yazılım sektöründe çalıştığını gösteriyor. LinkedIn profilinde Smartsis bünyesindeki çalışmaları ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi eğitimi yer alıyor. İNANÇ KESKİN NE İŞ YAPIYORDU? İnanç Keskin, teknoloji sektöründe yönetici ve girişimci olarak faaliyet gösterdi. Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş. şirketinde kurucu ortak ve yönetici ortak olarak görev yaptı. Smartsis, İzmir merkezli bir yazılım şirketi olarak B2B yazılım geliştirme, web ve mobil uygulamalar ile farklı dijital çözümler üzerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin kuruluş tarihi 2012 olarak belirtilirken, İnanç Keskin de şirketin çalışanları arasında yer alıyor. Keskin'in kariyerinde Smartsis öncesinde de farklı şirketlerde görevler bulunuyordu. 2009-2011 yılları arasında Figensoft'ta Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü olarak çalışan Keskin, ardından 2011-2012 döneminde Azerbaycan'da Country Manager olarak görev yaptı.