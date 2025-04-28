Deren Talu’yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

"KENDİSİNİ TANIMIYORDUM"

Hürriyet'te yer alan habere göre, o fotoğraf hakkında konuşan Teoman şunları söyledi: "Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı."