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Deren Talu'yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

Son zamanlarda yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Deren Talu geçtiğimiz günlerde de Teoman'la yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. O fotoğrafın arkasındaki gerçek ise çok başka çıktı...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:50
Deren Talu’yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, sosyal medyadaki açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Deren Talu’yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIM!
Deren Talu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şarkıcı Teoman'la birlikte kahve içtiği halleri yer alıyordu. Görenlerin şaşkına döndüğü fotoğrafta ikilinin nereden tanıştığı da merak konusu olmuştu.

Deren Talu’yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

Deren Talu o paylaşımına, "Hayatımız kafelerde geçiyor boş boş oturuyoruz" notunu düşmüştü. Ancak gerçek çok başka çıktı.

Deren Talu’yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

"KENDİSİNİ TANIMIYORDUM"

Hürriyet'te yer alan habere göre, o fotoğraf hakkında konuşan Teoman şunları söyledi: "Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı."

Deren Talu’yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

Öte yandan Defne Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren ve Derin isimli kızları son zamanlarda anneleriyle kamera karşısına geçmeye başladı. 1996 doğumlu Deren Talu mankenliğe yönelirken 2003 doğumlu kızı Derin Talu pek göz önünde bulunmuyordu.