Deren Talu’yla fotoğrafı gündem olmuştu! Teoman o karenin perde arkasını anlattı...

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, sosyal medyadaki açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIM! Deren Talu o paylaşımına, 'Hayatımız kafelerde geçiyor boş boş oturuyoruz' notunu düşmüştü. Ancak gerçek çok başka çıktı. 'KENDİSİNİ TANIMIYORDUM' Hürriyet'te yer alan habere göre, o fotoğraf hakkında konuşan Teoman şunları söyledi: 'Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı.' Öte yandan Defne Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren ve Derin isimli kızları son zamanlarda anneleriyle kamera karşısına geçmeye başladı. 1996 doğumlu Deren Talu mankenliğe yönelirken 2003 doğumlu kızı Derin Talu pek göz önünde bulunmuyordu. Ancak son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Derin'in konuşmaları kısa sürede kullanıcıların diline düştü. 2011 yılında mimar Eren Talu ile yollarını ayıran Samyeli'nin kızları, bireysel açıklamaları ve ortak videolarıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki Derin Talu, kısa süre önce açtığı TikTok hesabında bir erkeğe dair beklentilerini sıralamış ve esprili bir dille, 'CV gönderebilirsiniz' diyerek kriterlerini paylaşmıştı. Öte yandan Talu kardeşler, kendilerine yöneltilen 'zengin koca avcılığı' yorumlarına sessiz kalmadı. Instagram'dan paylaştıkları videoda iddialara yanıt veren Deren Talu, 'Paylaşımlarımıza 'evlenmek istiyorsunuz', 'zengin koca peşindesiniz' gibi yorumlar geliyor. Gerçekten böyle bir ihtiyacımız yok. Evliliği de saçma buluyorum, düşünmüyorum' açıklamasında bulundu. Derin Talu ise evliliğe bakış açılarını etkileyen çocukluk deneyimlerine değinerek, 'Anne ve babamız çok sancılı bir boşanma süreci yaşadı. Biz de bu süreçten çok etkilendik. Hayatımızda hiçbir zaman özendiğimiz bir evlilik modeli olmadı' dedi. Sevgili adaylarından CV istemişti! Defne Samyeli'nin kızlarından zengin koca çıkışı: 'İsteseydik…' | Video Talu, evlenmeme kararlarının bir tercih olduğunun altını çizerek, 'İstesek şimdiye kadar evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV atıyor. Zengin biriyle evlenmek isteseydim, çoktan yapardım' ifadeleriyle iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sosyal medyada sık sık gündem olan açıklamalarıyla dikkat çeken Deren ve Derin Talu, özgür yaşam tercihleriyle tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. DERİN TALU SEVGİLİ ADAYLARINDAN NASIL CV İSTEMİŞTİ? 22 yaşındaki Derin Talu'nun sevgili kriterlerini açıkladığı video büyük tepki çekti. Son olarak da canının sıkıldığını söyleyip kendisi ile sevgili olmak isteyenlerin CV'sini göndermesini istedi. Takipçiler, Derin Talu'nun böyle bir açıklama yapmasını 'şımarıklık' olarak değerlendirirken, gerçek hayatta insan ilişkilerinin bu kadar yüzeysel bir hale getirilmesine de tepki gösterdi. Videosunda, 'Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım. Ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama. Hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabi ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar' diyen Derin Talu kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı. Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! 'Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun' | Video SEVGİLİM OLMAK İSTİYORSANIZ... GELEN CV'LERİ BÖYLE DEĞERLENDİRDİ! Genç isim, kendisine ulaşan CV'leri incelerken takipçilerini de sürece dahil etti. Adayların kişisel bilgilerini, ilgi alanlarını ve kariyer geçmişlerini içeren başvuruları tek tek değerlendiren Talu, takipçilerinden de fikir almak istedi. 'Sevgilim olmak istiyorsanız CV gönderin' diyen Derin Talu, gönderilen CV'leri böyle değerlendirdi | Video CV'leri paylaşarak, 'Sizce kaç puan?' diyerek anket açan Talu'nun bu eğlenceli yaklaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar durumu mizahi bir şekilde değerlendirerek 'İş görüşmesine mi çağıracaksınız?' yorumları yaparken, bazıları ise bu yöntemin sıra dışı ve cesur olduğunu savundu. Talu'nun CV'ler üzerinden yaptığı değerlendirmeler ve tercihleri merak konusu olurken, ünlü ismin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.