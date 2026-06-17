Trend Galeri Trend Magazin Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Zamansız vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in, henüz 24 yaşındayken katıldığı Kim Milyoner Olmak İster koltuğundaki anları herkesi duygulandırdı. Genç oyuncunun o dönem usta sanatçı Selçuk Yöntem'e hedeflerini ve hayallerini anlattığı görüntüler, program ekibinin yayınladığı taziye mesajıyla yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 15:35
Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Genç yaşına rağmen rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Ece İrtem, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Ani vefatıyla tüm sanat camiasını, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğan oyuncunun ardından derin bir sessizlik hakim olurken, televizyon arşivlerinden çıkan bir detay herkesi geçmişe götürdü.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

İrtem'in henüz yolun başındayken, 11 yıl önce televizyon ekranlarında yer aldığı o anlar yeniden gündeme geldi.

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Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

24 YAŞINDAKİ HEYECANI ARŞİVDEN ÇIKTI

Ece İrtem'in 24 yaşındayken, Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı.

Ece İrtem'in yıllar önce 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem'e böyle anlatmıştı… | Video

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Genç oyuncunun ani kaybının ardından program ekibi, bir veda paylaşımı yaptı.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Yarışmanın arşiv görüntülerini resmi hesaplarından yayınlayan ekip, genç oyuncuya duygusal bir taziye mesajıyla veda etti.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran o görüntülerde, İrtem'in mesleğinin henüz ilk yıllarındaki heyecanı ve gözlerindeki ışıltı dikkat çekti.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

"İDEALİM SİZİN GİBİ..."

Yarışma koltuğuna oturduğu dönemde programın sunuculuğunu üstlenen sanatçı Selçuk Yöntem ile Ece İrtem arasında geçen diyalog ise izleyenlerin yüreğini burktu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Geleceğe dair planlarından ve oyunculuk aşkından bahseden 24 yaşındaki İrtem, usta oyuncunun karşısında hedefini şu sözlerle dile getirmişti: "İdealim sizin gibi değerli bir sanatçı olmak"

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Henüz kariyerinin ilk basamaklarındayken kurduğu bu cümle ve oyunculuk idealleri, genç yaşında ekranlara veda eden İrtem'den geriye kalan en samimi, en buruk hatıralardan biri oldu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

NELER OLMUŞTU?

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, annesiyle birlikte yaşadığı dairesinde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Genç yaşta gelen bu acı haber, ailesini ve tüm sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ani kaybıyla sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan başarılı oyuncu Ece İrtem, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Genç yaşta hayatını kaybeden ve Kuşadası'nda toprağa verilecek olan oyuncu Ece İrtem'in (35) cenazesi, Kuşadası Hanım Camii'ne getirildi.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden İrtem'im vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alınmıştı.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilecek olan genç oyuncunun cenazesi bugün öğlen Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Öğle namazı öncesi genç oyuncunun cenazesi Kervansaray önünden alınarak Hanım Camii'ne getirilip, musalla taşına konuldu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Cenaze töreninde en büyük acıyı ise şüphesiz genç oyuncunun annesi yaşadı. Kızını toprağa veren Nuriye İrtem, tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

Annesi, vefat eden kızı Ece İrtem'in cenazesinde ayakta duramadı: Cenaze alkışlarla uğurlandı | Video

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Evladının cenazesinde gözyaşı döken acılı anne, yakınlarının kolları arasında teselli edilmeye çalışıldı.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Kuşadası'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından, genç oyuncu Ece İrtem'in naaşı dualarla cenaze aracına bindirildi.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Tabutun araca yüklendiği o duygu dolu anlarda, merhumenin ailesi, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Cenaze aracının hareket ettiği sırada törene katılan sevenleri, erken yaşta kaybedilen sanatçıyı son yolculuğuna alkışlarla uğurladı. Alkışlar eşliğinde mezarlığa doğru yola çıkan cenaze arabasının ardından bakakalan acılı anne Nuriye İrtem ve yakınları, derin bir hüzne boğulurken; genç oyuncunun vefatı tüm sevenlerini bir kez daha yasa boğdu.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Oyuncu İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Kuşadası Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…

Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu. Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.