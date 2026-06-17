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Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…
Ece İrtem’in 11 yıl önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı…
Zamansız vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in, henüz 24 yaşındayken katıldığı Kim Milyoner Olmak İster koltuğundaki anları herkesi duygulandırdı. Genç oyuncunun o dönem usta sanatçı Selçuk Yöntem'e hedeflerini ve hayallerini anlattığı görüntüler, program ekibinin yayınladığı taziye mesajıyla yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 15:35