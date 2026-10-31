Trend Galeri Trend Magazin Hande Erçel kendini yeğeni Mavi'nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi'nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Ekranların aranan yüzü Hande Erçel'in paylaştığı son video sosyal medyayı adeta yerinden salladı! Ünlü oyuncunun minik yeğeni Mavi ile yaşadığı o sevimli anları görenler gözlerine inanamadı. Güzelliğiyle büyüleyen Erçel, bu kez bambaşka bir makyaj ustasına teslim oldu.

Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 10:39