Trend Galeri Trend Magazin Hande Erçel kendini yeğeni Mavi'nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi'nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Ekranların aranan yüzü Hande Erçel'in paylaştığı son video sosyal medyayı adeta yerinden salladı! Ünlü oyuncunun minik yeğeni Mavi ile yaşadığı o sevimli anları görenler gözlerine inanamadı. Güzelliğiyle büyüleyen Erçel, bu kez bambaşka bir makyaj ustasına teslim oldu.

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 10:39
Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Sosyal medyadaki her adımı milyonlarca takipçisi tarafından dikkatle takip edilen Hande Erçel'in güzelliği uluslararası alanda da kendinden söz ettiriyor.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi ile eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü yıldız, minik yeğeninin hünerli ellerine kendini bırakarak ortaya oldukça renkli görüntüler çıkardı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Teyze-yeğen arasındaki bu sıcacık bağ izleyenlerin yüreğini ısıttı. Mavi'nin teyzesine makyaj yaptığı anlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olarak rekor beğeni sayısına ulaştı ve hayranlarından tam not aldı.

Hande Erçel'in yeğeni Mavi teyzesine makyaj yaptı! İkilinin sevimli anlarına beğeni yağdı | Video

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Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

SOSYAL MEDYADA 'YILIN TEYZESİ' İLAN EDİLDİ

Küçük Mavi'nin makyaj araçlarını büyük bir ciddiyetle kullanması ve Erçel'in yeğenine gösterdiği şefkat dolu tavırlar büyük takdir topladı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Milyonların sevgilisi olan oyuncu, yoğun set temposundan arta kalan zamanlarda ailesine ayırdığı bu kaliteli vakitlerle takipçileri tarafından "yılın teyzesi" unvanına bir kez daha layık görüldü.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAKIN KİMDEN "BEĞENİ" ALDI!

Bu kez oyunculuk performansıyla değil, ülkeler ötesinden gelen sürpriz bir beğeniyle konuşulan ünlü oyuncu, NBA dünyasının en popüler isimlerinden birinin radarına takıldı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

KENDALL JENNER İLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldız isimlerinden Devin Booker, saha içi performansının yanı sıra magazin dünyasının da yakından tanıdığı bir sima.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile aşk yaşamaya başlayan Booker, 2021 yılında bu birlikteliği sosyal medyadan ilan etmişti. Birlikte katıldıkları prestijli etkinlikler, göz alıcı tatil paylaşımları, çalkantılı ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık manşetleri süsleyen ünlü çift, geçtiğimiz dönemde yollarını kesin olarak ayırmıştı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

RADARINI HANDE ERÇEL'E ÇEVİRDİ!

Kendall Jenner ayrılığı sonrası özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen Devin Booker'ın son hamlesi takipçilerin gözlerinden de kaçmadı. NBA starının, güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki paylaşımını beğenmesi ortalığı hareketlendirdi.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Booker'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelirken, hayranlar tarafından bu etkileşimin arkasından yeni bir ilişkinin gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Güzelliği, iddialı tarzı ve kusursuz makyajıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından hayatının farklı anlarını yansıtan bir fotoğraf serisi paylaşmıştı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

"Lately, without the highlights 🧚🏻‍♀️" (Son zamanlarda, öne çıkanlar olmadan) notuyla paylaşılan gönderi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Doğal ve samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, asansör ve ayna karşısında verdiği pozlarla şıklığını bir kez daha kanıtlamıştı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞMIŞTI

Hande Erçel'in peş peşe sıraladığı bu özel karelere yakın arkadaşları da kayıtsız kalmamıştı. Mihre Mutlu, gönderiye "Ma girl 🦋" yorumunu düşerken, diğer arkadaşları da kalp ve parıltı emojileriyle beğeni dolu desteklerini göstermişlerdi.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

"MASALLARDAN DOKUNMUŞ BİR PRENSES"

Dakikalar içinde on binlerce etkileşim alan fotoğraflara dünyanın dört bir yanından iltifat yağmıştı Takipçileri, başarılı oyuncu için "Güzelliğin dillere destan Handem" ve "Hayallerden ve masallardan dokunmuş bir prenses gibisin" gibi övgü dolu yorumlarda bulunmuştu.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Erçel'in hem doğal hem de iddialı güzelliğini gözler önüne seren bu anılar serisi, sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından biri olmayı başarmıştı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

PARİS MODA HAFTASINDA DA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Televizyon projelerindeki başarılı performansları ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, magazin gündemindeki popülerliğini korumaya devam ediyor.

Yurt dışında da geniş bir kitleye ulaşan ünlü oyuncu, ekran projelerinin yanı sıra uluslararası moda etkinliklerindeki katılımıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, katıldığı defilede tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel'den manidar paylaşım! Kitabın o sayfası dikkat çekti

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Mavi-beyaz çizgili gömleğini ekose etek ve topuklu ayakkabılarla tamamlayan ünlü oyuncu, objektiflere şık görüntüler verdi.

Hande Erçel'in Paris'te elindeki kitaplar dikkat çekti! Tercihi bakın hangi yazardan yana oldu | Video

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Ancak Erçel'in kombininden çok, yanında taşıdığı kitaplar merak uyandırdı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Kucağında iki kitapla görüntülenen oyuncunun tercihi kısa sürede gündem oldu. Erçel'in elindeki eserlerin Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'a ait olduğu ortaya çıktı. Kitaplardan birinin "İstanbul", diğerinin ise "Masumiyet Müzesi" olması dikkat çekti.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Ekranların sevilen ismi, sadece kariyeri ve tarzıyla değil, ailesiyle ilgili gelişmelerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Gamze Erçel, son olarak sosyal medyada hızla yayılan "Gem-maxing" akımına dahil olmuştu.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Vücudu renkli taşlarla süsleme trendine uyan ünlü isme, kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel destek vermişti.

Hande Erçel kendini yeğeni Mavi’nin ellerine teslim etti! Kalplerinizi yumuşacık yapacak o anlar...

Ablasını bu süreçte yalnız bırakmayan Hande Erçel ve minik Mavi, Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla özenle donatmıştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! | Video