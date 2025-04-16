Trend Galeri Trend Magazin Hüsnü Şenlendirici'nin 6 aylık torunu için yaptığı bebek kınası sosyal medyayı salladı! Şenlendirici çaldı Sibel Can söyledi...

Hüsnü Şenlendirici'nin 6 aylık torunu için yaptığı bebek kınası sosyal medyayı salladı! Şenlendirici çaldı Sibel Can söyledi...

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Hüsnü Şenlendirici'nin gelini Peri Özdolgun Şenlendirici, 6 aylık kızı Ses Sema için öyle bir kına gecesi organize etti ki, magazin dünyası adeta sallandı! Ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahneye çıkan Sibel Can şarkısıyla mest ederken, Hüsnü Şenlendirici'nin torunu için klarnet çaldığı anlar sosyal medyada olay oldu. Bu gece, yalnızca bir kutlama değil; adeta görsel ve duygusal bir şölendi! İşte o anlar...

AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:25
Hüsnü Şenlendirici’nin 6 aylık torunu için yaptığı bebek kınası sosyal medyayı salladı! Şenlendirici çaldı Sibel Can söyledi...

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin gelini Peri Özdolgun Şenlendirici, sosyal medyada çok konuşulan bir organizasyona imza attı.

Hüsnü Şenlendirici’nin 6 aylık torunu için yaptığı bebek kınası sosyal medyayı salladı! Şenlendirici çaldı Sibel Can söyledi...

ADETA ÜNLÜ AKINI GERÇEKLEŞTİ

Ergün Şenlendirici ile evli olan Peri Özdolgun Şenlendirici, 6 aylık kızları Ses Sema için geleneksel motiflerle bezeli özel bir "6 aylık kına" gecesi düzenledi. Bebekleri için bu anlamlı kutlamayı organize eden çift, hem aile üyelerini hem de sanat camiasından pek çok ismi bir araya getirdi.

Hüsnü Şenlendirici 6 aylık torunu için çaldı, Sibel Can söyledi | Video

Hüsnü Şenlendirici’nin 6 aylık torunu için yaptığı bebek kınası sosyal medyayı salladı! Şenlendirici çaldı Sibel Can söyledi...

Gecenin en dikkat çeken anı ise usta sanatçı Sibel Can'ın sahneye çıkarak şarkı söylediği dakikalardı. Sibel Can, güçlü sesi ve büyüleyici sahne enerjisiyle geceye damgasını vurdu.

Hüsnü Şenlendirici’nin 6 aylık torunu için yaptığı bebek kınası sosyal medyayı salladı! Şenlendirici çaldı Sibel Can söyledi...

SİBEL CAN SÖYLEDİ, HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ ÇALDI!

Konuklar arasında yer alan isimler bu özel performansı cep telefonlarına kaydederken, sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, izleyenleri adeta mest etti. Sibel Can'ın Ses Sema için özel olarak söylediği "Kınalı Bebek" yorumu ise organizasyona duygusal bir dokunuş kattı.

Hüsnü Şenlendirici’nin 6 aylık torunu için yaptığı bebek kınası sosyal medyayı salladı! Şenlendirici çaldı Sibel Can söyledi...

Ancak sadece Sibel Can değil, dede Hüsnü Şenlendirici de torunu için eline klarnetini alarak sahne aldı. Şenlendirici'nin torunu Ses Sema'ya ithafen çaldığı parçalar hem duygusal hem neşeli anlara sahne oldu. Aile büyüklerinin gözlerindeki mutluluk ve gurur dikkatlerden kaçmadı.