Hüsnü Şenlendirici 6 aylık torunu için çaldı, Sibel Can söyledi | Video
Hüsnü Şenlendirici'nin gelini Peri Özdolgun Şenlendirici, 6 aylık kızı Ses Sema için öyle bir kına gecesi organize etti ki, magazin dünyası adeta sallandı! Ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahneye çıkan Sibel Can şarkısıyla mest ederken, Hüsnü Şenlendirici’nin torunu için klarnet çaldığı anlar sosyal medyada olay oldu. Bu gece, yalnızca bir kutlama değil; adeta görsel ve duygusal bir şölendi! İşte o anlar…
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