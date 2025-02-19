Hüsnü Şenlendirici kızı Naz Şenlendirici’yle aynı sahneyi paylaştı! Birlikte sürpriz düet!
Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, sosyal medya hesabından paylaştığı müzik performansıyla dikkat çekmişti. Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz’ın sesi Sibel Can’a benzetilmişti. Hüsnü Şenlendirici, bugün sahne aldı ve kızı Naz Şenlendirici’yi sahnesinde konuk etti. Baba- kız sürpriz bir düet de yaptı.
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