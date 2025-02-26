Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı | Video
Hüsnü Şenlendirici, müzisyen olan babası Ergün Şenlendirici’yi anmak Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile AKM’de bir araya geldi. Neredeyse tüm ailesi müzisyen olan ünlü ismin akrabaları da konserde yer aldı. Ancak özellikle kızı Naz büyük dikkat çekti. İşte hem babasının hem de hayranlarının övmeye doyamadığı o performansı...
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