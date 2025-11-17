Trend Galeri Trend Magazin İlk çocuklarını kucaklarına almak için sabırsızlanıyorlar! Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy: Cinsiyeti önce erkek sanıldı!

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ilk çocuklarını kucaklarına alacaklarını geçtiğimiz aylarda sevenlerine duyurmuştu. Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, bugün bir galaya katıldı. Ünlü çift burada geçirdikleri süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!

Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:15
Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, hem özel hayatları hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu.

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ!

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video

İLK HAMİLELİK POZU DA GELMİŞTİ...
Begüm Öner sosyal medya hesabında ilk hamilelik pozunu "Sağlıkla inşallah" notuyla paylaşmıştı.

CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR!

Ünlü çift geçtiğimiz ay bebeklerinin cinsiyetini yayınladıkları bir video ile açıklamıştı.

Sosyal medya hesaplarından eğlenceli bir video paylaşan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, kız bebek müjdesi vermişti.

3 aylık hamile Begüm Öner eşi Ceyhun Fersoy'la bebeklerinin cinsiyetini paylaştı | Video

BUGÜN YAPTIKLARI AÇIKLAMAYLA GÜNDEME OTURDULAR

Ünlü çift, bugün bir galaya katıldı. Çift, gala öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ZOR OLMAYA BAŞLADI"

Hamilelik süreci ile ilgili de konuşan Begüm Öner, "Hamilelik biraz ilerleyince zor olmaya başladı. Az önce yokuş çıktık nefes nefese kaldım. Eşime 'Ceyhun sen git ben gelemeyeceğim' dedim." ifadelerini kullandı.

"İLK BAŞTA ERKEK DEMİŞLERDİ"

Ünlü çift, bebeklerinin doktor kontrolü sırasında kendini sakladığını da açıklayarak, "İlk başta erkek demişlerdi. Bir süre ona göre motivasyon oldu. Sonra kız olduğunu öğrendik" dedi.

Cinsiyeti öğrendikten sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyen çift, tatlı anlara imza atmıştı. İkilinin duygusal anları ise izleyenleri duygulandırmıştı.

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLER!

Anne ve baba olmaya gün sayan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çiftinden son olarak duygusal bir paylaşım geldi. Ünlü çift yakın dostlarına hamilelik haberini nasıl verdiklerini paylaştıkları bir videoyla duyurdu. O anlar izleyinlerin yüzünden gülümseme oluştururken aynı zamanda kalperi de ısıttı...

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un videosu kalpleri ısıttı! Hamilelik haberini böyle vermişler | Video

Öte yandan Begüm Öner geçen günlerde de hamileliğinin ilk üç ayını takipçileriyle paylaşmıştı.

Paylaştığı videoda 3 aylık hamilelik sürecinde yaşadığı mide bulantılarından bahseden Öner, takipçilerine samimi bir güncelleme sunmuştu.

3 AY HAMİLELİK VE MİDE BULANTILARI

"3 ay nasıl mı geçti??? Not: Kocam sağ olsun baya eğlenmiş" ifadelerini kullanarak hem hamilelik sürecindeki zorlukları hem de eşinin desteğini esprili bir dille aktarmıştı.

Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor?

