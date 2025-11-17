İlk çocuklarını kucaklarına almak için sabırsızlanıyorlar! Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy: Cinsiyeti önce erkek sanıldı!

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLER!

Anne ve baba olmaya gün sayan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çiftinden son olarak duygusal bir paylaşım geldi. Ünlü çift yakın dostlarına hamilelik haberini nasıl verdiklerini paylaştıkları bir videoyla duyurdu. O anlar izleyinlerin yüzünden gülümseme oluştururken aynı zamanda kalperi de ısıttı...

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un videosu kalpleri ısıttı! Hamilelik haberini böyle vermişler | Video