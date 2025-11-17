İlk çocuklarını kucaklarına almak için sabırsızlanıyorlar! Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy: Cinsiyeti önce erkek sanıldı!

17.11.2025 | 22:01

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ilk çocuklarını kucaklarına alacaklarını geçtiğimiz aylarda sevenlerine duyurmuştu. Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, bugün bir galaya katıldı. Ünlü çift burada geçirdikleri süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!