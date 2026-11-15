İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

TÜRK HALKINA MESAJ

Son dönemlerde Türk ve İspanyol halkının yakınlaşmasının da hatırlatıldığı Soto, Türk halkına sevgilerini de göndererek, "Dünyanın daha iyi olmasını diliyor, dünyanın daha yaşanır bir yer olmasını temenni ederim. Türkiye'deki tüm hayranlarımıza teşekkür ederim. Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler" dedi. Soto, Köroğlu'na kısa video göndererek röportaj için teşekkür etti

Muhabir Köroğlu ise röportajı hem dijital platform hem de oyuncu menajeri ile yaptığı 6 ay süren yazışmaların sonucunda yapabildiğini kaydetti.

Öte yandan, dizinin 6. sezon hazırlıklarının sürdüğü, yapılan çekimlerin tamamlanmasının ardından yayına girmesi bekleniyor.