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İspanyol oyuncu Fernando Soto'dan Türk hayranlarına teşekkür

İspanya'daki bir kanalda ve dünya genelinde izlenen bir dijital platformda yayınlanan La Casa de Papel dizisinin İspanyol oyuncusu yaptığı bir röportajda, Türk hayranlarına teşekkür etti.

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İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2026 18:50
İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

Yıllarca İspanya'daki bir televizyon kanalında ve son 5 sezondur bir dijital platformda yayınlanan 'La Casa De Papel (Soygun)' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan İspanyol Fernando Soto, bir Türk muhabiri ile yaptığı röportajda Türk halkına teşekkür etti.

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

Dizide müfettiş yardımcısı Angel Rubio karakterini canlandıran 58 yaşındaki İspanyol oyuncu, Bartın Hakkında isimli internet haber sitesinin muhabiri Oğuzhan Köroğlu ile yaptığı röportajda, Türk hayranlarının yanı sıra kendisi ve diziyle ilgili sorulara da cevap verdi.

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

"ÇOK EMEK VERDİĞİMİZ BİR DİZİ"

Küresel çapta rekor kırarak, 160 milyon kişi tarafından yaklaşık 1.3 milyon saat izlenmeye ulaşan dizinin sevilen oyuncularından olan Soto, dizinin dünya genelinde çok izlenmesiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

"Bu dizi çok emek verdiğimiz, işimizi önemsediğimiz ve çok çalıştığımız bir dizi. Ayrıca oyuncuların performansları ve senaryo da dizinin sevilmesinde etkili oldu. Dizinin başarısı set ekibinin, kamera arkasında çalışırken ekibin büyük gayreti olmasaydı, mümkün olmazdı."

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

"Mesela o karakteri Pedro Alonso gibi büyük bir aktör canlandırmakta ve oyunculuk performansı müthiş. Ve tabi ki etkileyici, çok yönlü bir karakter olduğundan sevilmesinde etkin rol oynamıştır."

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Kendisinin de böyle bir dizide rol aldığı için şanslı olduğunu vurgulayan İspanyol oyuncu, "Dünyanın en çok izlenen dizilerinden birinin oyuncusu olmak beni çok şanslı hissettiriyor. Özellikle tüm dünyadaki insanların sevgisini hissedebilmek, sevdiğiniz şeyi yapabilmek gerçekten de bir ayrıcalık" dedi.

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

"İSPANYA DIŞINDA DA ŞANS BULMAK İSTERİM"

İspanya dışında daha çok şans bulmak istediğini de anlatan Soto, "Büyük hayalleri olan bir insan değilim. Günü yaşayan, anın tadını çıkaran biriyim. Kendisi ile barışık olmaya çalışan ve sevdiklerinin etrafında olmasını isteyen biriyim. Eğer bu soruya profesyonel anlamda cevap vermemi istiyorsanız, İspanya dışında daha çok oyunculuk fırsatını yakalamak isterim. Bir gün bir bakmışsınız dedektif Rachel'e aşık olmuşsunuzdur" dedi.

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

"TEPKİLER HARİKA"

Diziyi izleyenlerin tepkileriyle ilgili soruya ise Fernando Soto, "Dizi için tepkiler harika. Yolda yürürken dahi bir anda sizi durdurup, sevgiyle kutluyorlar. Ve sosyal medyadan insanlar bizi konuşmaya ve takip etmeye devam ediyorlar. Aldığımız tepkiler hep hayranlık ve sevgi dolu. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye yanıt verdi.

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

TÜRK HALKINA MESAJ

Son dönemlerde Türk ve İspanyol halkının yakınlaşmasının da hatırlatıldığı Soto, Türk halkına sevgilerini de göndererek, "Dünyanın daha iyi olmasını diliyor, dünyanın daha yaşanır bir yer olmasını temenni ederim. Türkiye'deki tüm hayranlarımıza teşekkür ederim. Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler" dedi. Soto, Köroğlu'na kısa video göndererek röportaj için teşekkür etti

Muhabir Köroğlu ise röportajı hem dijital platform hem de oyuncu menajeri ile yaptığı 6 ay süren yazışmaların sonucunda yapabildiğini kaydetti.

Öte yandan, dizinin 6. sezon hazırlıklarının sürdüğü, yapılan çekimlerin tamamlanmasının ardından yayına girmesi bekleniyor.

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

İspanyol oyuncudan Türk hayranlarına teşekkür

İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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İspanyol oyuncu Fernando Soto’dan Türk hayranlarına teşekkür

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