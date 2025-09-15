Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan'dan şaşırtan açıklama: "Niye böyle oldum ben ya?"

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan'dan şaşırtan açıklama: "Niye böyle oldum ben ya?"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, olaylı bir ayrılık yaşadığı Gülseren Ceylan'la bir anda barışarak nikah masasına oturmuştu. İkilinin her adımı magazin dünyasında bomba etkisi yaratırken Gülseren Ceylan, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:03
Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Gülseren Ceylan'la mutluluğa 'evet' demişti.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

Nikaha dair her detay magazin gündeminde geniş yer buldu. Bu süreçte Gülseren Ceylan da bir süredir kullanmadığı sosyal medyaya geri döndü.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

Sık sık paylaşımlar yapan Ceylan, son gönderisinde söyledikleriyle de çok konuşuldu. Pijamalı haliyle köpeğini yürüyüşe çıkaran isim bakın neler söyledi...

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

"NİYE BÖYLE OLDUM BEN YA?"

"Böyle devamlı pijamayla gezmek istiyorum" diyen Ceylan yürüyüşe de pijamayla çıktığı anları paylaştı. "Hiç giyinmek istemiyorum, hep pijamayla dolaşmak istiyorum. Normal mi? Niye böyle oldum ben ya?" dedi.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın nikahı da çok konuşulmuştu.

6. kez nikah masasına oturdu! Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile evlendi | Video

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

NİKAH ŞAHİDİ OLAN YAKIN ARKADAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şovmen Erbil, düğününe davet ettiği ve nikah şahidi olarak yazdırdığı Serdar Ortaç'ın düğününe gelmediğini söyledi ve sonrasında tepkisini dile getirmişti.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

"MANEVİYATI YOK. HAYATI BOYUNCA YALNIZ KALACAK"

Mehmet Ali Erbil açıklamasında, "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

DÜĞÜN ERTESİ HAYRANLARIYLA TAKI MERASİMİ!
Dün evlenen Mehmet Ali Erbil bu sabah ise sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

TAKI NİYETİNE HEDİYELERİ TOPLADI!
Ünlü şovmen yaptığı canlı yayında takipçilerinin gönderdiği hediyeleri ise 'takı niyetine' diyerek topladı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

EŞİYLE BİR CANLI YAYIN DAHA AÇTI

Ünlü şovmen, bugün bir kez daha canlı yayın açmıştı. Üstelik sosyal medyada açtığı canlı yayına eşi Gülseren Ceylan da dahil olmuştu.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan, takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

YAŞ FARKI SORULDU

Takipçileri, Mehmet Ali Erbil'e eşi Gülseren Ceylan'la arasındaki yaş farkı soruldu.

Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan yaş farkı açıklaması!

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

"RAKAMLARIN ÖNEMİ VAR MI ARKADAŞLAR"

Mehmet Ali Erbil o soruya, "Aramızdaki yaş farkı 40 alt tarafı! Rakamların önemi var mı arkadaşlar... Sadece rakam! " ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

DÜĞÜNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, her detayı çok konuşulan nikahtan yeni kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

Bir süredir Instagram kullanmayan Gülseren Ceylan'da yeni bir hesap açmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

BALAYINA GİTTİLER!
Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak balayı için tercih ettikleri yeri anlatmıştı: "Arkadaşlar balayına geldik. Balayında Marmaris'i tercih ettik.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

"İLK İZLENİMLERİMİ SÖYLÜYORUM"

İlk izlenimleri söylüyorum. Gerçekten doğası ve suyu çok güzel. Hiç böyle bir yer görmemiştim.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

"ÜLKENİN HER YERİ GÜZEL"

Bence şu ana kadar Türkiye'de gittiğim en güzel yerlerden" diyen Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e de düşüncelerini sordu. Erbil, "Her yeri güzel ülkenin gerçekten. Burada en az 6 tane koy var. Mucize yani" demişti.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

Geçtiğimiz haftalarda evleneceklerini duyuran ünlü çift evlilik sözleşmesiyle de gündeme gelmişlerdi.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

EVLİLİK ÖNCESİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, dün evlendi. Nikah öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

"KADININ FENDİ OLDU BU"

Mehmet Ali Erbil, "Söyleyeceklerimizi eyleme dönüştürdük. Ben ilk defa evleniyorum onu bilemeyeceğim. Kadının fendi oldu bu." açıklamasıyla herkesi güldürdü.

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

"ÇOK MUTLUYUM SONUNDA OLUYOR"

Gülseren Ceylan ise, "Çok mutluyum. Sonunda oluyor." dedi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi!

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

İşte düğünden ilk kareler!

Mehmet Ali Erbil ile evliliği çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’dan şaşırtan açıklama: Niye böyle oldum ben ya?

İşte düğünden ilk kareler!