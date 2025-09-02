Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan’la geçtiğimiz günlerde evlendi. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın evliliği magazin gündeminde bir anda gündeme oturdu. Ünlü şovmen sosyal medyada bugün canlı yayın açtı. Takipçilerinin yaş farkını sorduğu Mehmet Ali Erbil, şaşırtıcı bir cevap verdi. İşte o cevap!