Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süre önce ayrılık yaşadığı Gülseren Ceylan ile sürpriz bir kararla yeniden nikah masasına oturmuştu. 6. kez evlenen Erbil’in düğünü günlerce gündemden düşmemiş, her detayı çok konuşulmuştu. Şimdi ise gözler çiftin balayı tatiline çevrildi. İkilinin seçtiği rota belli oldu.