6. kez nikah masasına oturdu! Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile evlendi | Video

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan, mutluluğa 'evet' dedi. Aile ve yakın dostlar arasında gerçekleşen düğün, Mehmet Ali Erbil'in Sarıyer'deki evinin bahçesinde yapıldı.